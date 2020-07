Aulla



Salvini ad Albiano Magra: accuse al governo per la gestione del crollo del ponte di Caprigliola

lunedì, 6 luglio 2020, 20:02

di francesca vatteroni

«Abbiamo un governo confuso e litigioso che non ha la minima intenzione di sbloccare e di rilanciare questo paese. Questo è un simbolo di blocco. Non vedo l'ora che vadano a casa perché fra la De Michele e Toninelli non so chi è peggio». Esordisce, così, il leader della Lega Matteo Salvini appena arrivato ad Albiano Magra, parlando della gestione del crollo del ponte di Caprigliola in provincia di Massa-Carrara.

Ponte crollato l'8 aprile 2020 per cause ancora incerte. La Lega oggi insiste e chiede al governo di nominare un commissario per indagare sulle cause del crollo.

«Ponte subito» afferma oggi il presidente del comitato dei cittadini di Albiano Magra che ha raccolto le le firme, ribadendo di non volere nessun ponte provvisorio e nessuna rampa che colleghi la cittadina all'autostrada. Per per completare i lavori le perizie parlerebbero di 6-8 mesi con un budget che si aggira sui 5 milioni di euro.

Interviene anche la candidata alla presidenza della regione Toscana Susanna Ceccardi: «Abbiamo fatto tre mesi fa un incontro con il sindaco di Aulla e siamo perfettamente d'accordo sul fatto che quest'area abbia bisogno di una maggiore viabilità, una viabilità diversa. Ma la priorità adesso è il ponte, quindi non vogliamo che il discorso delle rampe sia in realtà un palliativo per poi non fare il ponte. Noi vogliamo il ponte definitivo, con poteri straordinari, ora e subito».

Susanna Ceccardi ha, inoltre, lanciato una frase pungente nei confronti di Enrico Rossi eventuale candidato alla nomina di commissario: «Non sa neanche che queste terre si chiamano Lunigiana».

Il leader della Lega aggiunge: «Abbiamo intenzione di tornare, tornare e tornare fino a che non vedremo a lavoro gli operai. Per ripartire l'Italia ha bisogno di gru e cantieri dappertutto».

Dopo essersi recato direttamente sul luogo del crollo, seguito da tutti i presenti, Salvini ha ribadito che questo ponte è l'immagine dell'Italia, invitando successivamente gli stessi partecipanti a recarsi al gazebo posto sotto il viadotto autostradale per una una seduta di selfie.