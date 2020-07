Ad Aulla secondo appuntamento con “Come stelle… Storie di donne e di passioni”

Altri articoli in Aulla

sabato, 11 luglio 2020, 13:26

Due cuori, quelli di madre e figlio, che battono come uno solo sul filo dell’ironia. Ed è la sua eco senza fine che si fa sentire dalle pagine del libro “L’eco lunga dell’ironia” (casa editrice Edizioni Helicon di Arezzo), scritto a quattro mani da madre e figlio, da Marina Pratici e...

lunedì, 6 luglio 2020, 20:02

In 300 ad accogliere Matteo Salvini ad Albiano Magra assieme alla candidata alla presidenza della regione Toscana Susanna Ceccardi a tre mesi dal crollo del ponte

sabato, 4 luglio 2020, 16:50

Nella giornata di ieri è stato accompagnato da personale della polizia al Centro Rimpatri di Torino, per poi essere espulso dal territorio nazionale, un 36enne del Marocco, che negli ultimi anni ha commesso vari reati ad Aulla e nello Spezzino

mercoledì, 1 luglio 2020, 13:27

Realizzato di concerto con la Consulta delle donne del Comune di Aulla, il ciclo di incontri, che si avvale del patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Aulla, vedrà protagoniste tre donne in occasione del suo primo appuntamento di venerdì 3 luglio

venerdì, 26 giugno 2020, 15:36

C’è ancora tempo fino al 30 agosto per partecipare al bando di concorso della seconda edizione del Premio internazionale di arte letteraria "La Città della Rosa”, che andrà in scena nel prossimo mese di novembre ad Aulla

mercoledì, 24 giugno 2020, 16:59

Il presidente della Società della Salute della Lunigiana, Riccardo Varese, interviene per rivolgere un appello all’ASL Toscana Nord Ovest affinché si faccia carico dei 108 lavoratori dei CUP in sciopero e per esprimere solidarietà e vicinanza nei loro confronti