Aulla



Scarica letame davanti al comune di Aulla

martedì, 21 luglio 2020, 09:37

di vinicia tesconi

Lo aveva annunciato e lo ha fatto davvero. Davide Spediacci, giovane agricoltore della Lunigiana dedito alla coltivazione di eccellenze del territorio quali il fagiolo di Bigliolo e lo zafferano, ieri ha fatto un video postato sulla pagina facebook “Terre del Bigliolo” da lui gestita, nel quale per l’ennesima volta denunciava le gravi difficoltà da lui affrontate per la mancanza di tubature idriche adeguate a garantire la giusta irrigazione per i campi coltivati dalla sua azienda agricola e annunciava l’intenzione di manifestare la sua protesta con un carico di letame rovesciato davanti al palazzo comunale di Aulla. I problemi del giovane agricoltore vanno avanti da tre anni e sono riconducibili al Consorzio di Bonifica, responsabile della mancata manutenzione delle tubature della zona. Lo scorso anno la sua produzione era stata messa a dura prova da una drastica diminuzione dell’acqua per l’irrigazione; quest’anno Spediacci ha dovuto registrare la mancanza totale del servizio e l’altissimo rischio di vedere tutte le sue coltivazioni distrutte dalla siccità. “Visto la scandalosa gestione dell’ impianto irriguo da parte del Consorzio di Bonifica Toscana nord da domani sera , per protesta ,se non verrà ripristinato l ‘impianto irriguo saró costretto a riempire le piazze dei comuni della Lunigiana, a partite da quello di Aulla e di Fivizzano . Inutile che la politica continui a usurpare parole e termini come Territorio , ambiente , tutela eccetera se non adempie i suoi doveri.”. Queste le parole di Spediacci che sono state confermate dal gesto compiuto ieri sera: un carico di letame scaricato davanti al comune di Aulla. Spediacci è stato fermato dalle forze dai carabinieri e portato in caserma, ma la notizia e le immagini della sua protesta si sono subito diffuse sui social ed hanno raccolto un’unanimità di consensi, specialmente in Lunigiana. Su facebook è stato lanciato l’hashtag: #iostocondavide che è stato condiviso da moltissime persone.

Davide Spediacci, 24 anni, originario di Bigliolo, è un personaggio molto conosciuto nelle valli lunigianesi per la sua passione per la terra e la sua scelta di dedicarsi con entusiasmo al recupero di coltivazioni storiche e tipiche della sua terra. Un bravissimo ragazzo che si è fatto da solo , secondo le molte testimonianze che sono comparse sui social, e che con grande fatica e impegno ha ridato vita a terreni lasciati incolti interpretando le antiche coltivazioni locali con un moderno senso di imprenditorialità. Uno stand dedicato ai suoi prodotti tipici si trova, infatti, all’interno del supermercato Conad di Aulla. Non ha avuto aiuti da nessuno, hanno ricordato in molti, tanto è vero che non è riuscito ad accedere ai Fondi Europei per l’agricoltura meritevole, per degli errori burocratici nella domanda di partecipazione al bando per il quale era più che qualificato. Per il problema delle tubature, Spediacci ha fatto tutto l’iter di segnalazioni e richieste di intervento senza mai essere preso in considerazione. Una situazione esasperante diventata ancor più pesante sia per il periodo di lockdown appena trascorso, sia per il rischio, quest’anno veramente concreto, della perdita di tutto il raccolto, che lo ha portato alla scelta di un gesto forte, peraltro annunciato, come quello compiuto ieri sera alle 19.

Tra i moltissimi consensi ottenuti dal giovane agricoltore c’è stato anche quello di un noto avvocato lunigianese che si è offerto di difenderlo gratuitamente.