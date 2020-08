“Costellazioni d’arte e di buone azioni”, mostra estemporanea di pittura ad Aulla

Altri articoli in Aulla

mercoledì, 5 agosto 2020, 15:58

Nella accogliente cornice di Piazza Cavour ad Aulla si è svolta ieri sera la presentazione dei candidati che rappresenteranno il Partito Democratico alle prossime elezioni regionali del 20 settembre

mercoledì, 5 agosto 2020, 14:20

Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 agosto, nella splendida location immersa nel verde del Green Point Minigolf in via Ronco a Quercia di Aulla, andrà in scena una “tre giorni” interamente dedicata alla scrittura dal titolo “Costellazione libri”

lunedì, 3 agosto 2020, 23:09

Giovedì sera si è svolto il consiglio comunale di Aulla in cui si è presentato il piano di protezione civile del comune. Una pratica delicata e fondamentale per la città di Aulla e i gruppi di opposizione del comune hanno spiegato l'importanza di tale pratica

martedì, 28 luglio 2020, 20:09

Viene prima l'individuo o la società? Parte da questo interrogativo il dialogo di un curioso nipote con suo nonno: i due, attraverso una riflessione condivisa, mettono a confronto due visioni della società, del lavoro e dell'uomo in un percorso derivante da generazioni e formazioni differenti, ma che condurrà a una crescita...

sabato, 25 luglio 2020, 16:06

Cinque ore di udienza, novanta capi d’imputazione esaminati dalla difesa Pini: una seduta fiume del processo contro i carabinieri di Aulla, quella che si è tenuta ieri al tribunale di Massa

martedì, 21 luglio 2020, 09:37

Scarica letame davanti al comune di Aulla per protesta contro il consorzio di Bonifica e in Lunigiana parte l’hashtag #iostocondavide