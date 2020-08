Aulla



Magnani: "Ferragosto senza piscine, auguri ai commissari per la costruzione del ponte"

sabato, 15 agosto 2020, 09:04

Il Ferragosto e le consuete scampagnate saranno per i cittadini di Albiano un bel problema: "Se vorranno arrivare ad Aulla, dovranno sobbarcarsi un percorso lungo e complicato mentre, dopo oltre quattro mesi dal crollo del ponte sul Magra è impossibile sapere come e quando inizieranno i lavori di costruzione". Queste le parole di Silvia Magnani che lamenta disagi da parte dei cittadini di Albiano.



La Magnani fa presente che gli albianesi, così come gli abitanti di Aulla e quelli di Caprigliola che non possono più trasferirsi direttamente sull'altra sponda del Magra, non potranno consolarsi con un tuffo nelle piscine di Quercia, chiuse, sebbene il Sindaco Valettini e la sua maggioranza, assieme al ministro Lotti, avevano promesso di aprire entro pochi mesi dalla data delle elezioni.

"Come tanti paladini del nulla si erano ritrovati in pompa magna davanti al Centro Sportivo di Quercia per promettere quello che si è rivelato beffa annunciata per tutti gli aullesi. - fa presente la Magnani - Come si usa dire "passata la festa, gabbato lo santo" per cui le piscine restano chiuse, con buona pace di un Sindaco ottimo negli annunci ma, purtroppo, inconsistente e incapace di concretizzare anche uno solo degli impegni assunti tre anni fa".



"Oggi, a quattro mesi dal crollo del ponte non solo gli Albianesi ma tutta la Lunigiana, sono in attesa di avere certezze sull'inizio deilavori, mentre la data di apertura delle scuole si avvicina e ben poco si sa della pianificazione dei trasferimenti di alunni e insegnanti quando inizieranno le lezioni. - ha continuato la Magnani - Nel frattempo gli Amministratori dell'altra sponda del Magra, consapevoli della labilità del Sindaco di Aulla e sicuramente più attenti alle necessità dei loro concittadini, si sono attivati e, in pochi mesi, malgrado le enormi difficoltà del momento i Comuni di Podenzana e Bolano hanno realizzato e inaugurato, grazie ad Anas ed alla Regione Liguria, un tratto di strada che consentirà trasferimenti rapidi verso La Spezia".



Secondo la Magnani ci sarebbe bisogno di azioni concrete, rapide e significative portate a termine da Sindaci e amministratori capaci che agiscono per il bene della loro Comunità, venendo incontro alle necessità di chi deve spostarsi quotidianamente.



"Forse proprio per questo, e non per semplice casualità, dopo la nomina del presidente Rossi a commissario straordinario per la costruzione del ponte, che si trova totalmente in territorio toscano, è stato nominato sub commissario il sindaco di Arcola che sarà affiancato dai sindaci di Bolano e di Vezzano – ha concluso la Magnani - probabilmente ritenuti più idonei a controllare la costruzione di un ponte che deve essere puntellato da amministratori capaci e autorevoli".



Per il bene di Aulla, oltre che degli abitanti di Albiano, di Caprigliola e dell'intera Lunigiana la Magnani formula ai Commissari i migliori auguri di buon lavoro nella speranza che si possa avere un nuovo ponte nel minor tempo possibile.