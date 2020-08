Aulla



Pd, presentati ad Aulla i candidati alle prossime regionali

mercoledì, 5 agosto 2020, 15:58

Nella accogliente cornice di Piazza Cavour ad Aulla si è svolta ieri sera la presentazione dei candidati che rappresenteranno il Partito Democratico alle prossime elezioni regionali del 20 settembre.



L'apertura della serata è stata del segretario Provinciale Enzo Manenti che, in una piazza che pur mantenendo le regole anti COVID19 offriva un colpo d'occhio magnifico, ha introdotto i protagonisti, dopo il saluto del Sindaco padrone di casa Roberto Valettini e della Presidente Giada Moretti in rappresentanza del partito Regionale.



Nel parterre di dirigenti, elettori e simpatizzanti, si sono notate numerose figure istituzionali, dal Presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, a diversi Sindaci e rappresentanti di alcuni Comuni del territorio, in tutti comunque si percepiva un sentimento di cauta fiducia.



Dalle stesse parole dei protagonisti si poteva intuire quanto la sfida sia delicata, sia per la Regione Toscana che per il Governo Nazionale, e come la Toscana sia considerata una architrave su cui costruire il futuro del Paese, tuttavia la fiducia è rappresentata dalla bontà della squadra che il PD pone come argine al populismo ed al qualunquismo rappresentato dalla destra nazionale.Il segretario Manenti ha riassunto il percorso che con voto unanime e simbolo di ritrovata coesione ha portato a comporre la lista delle candidature che è stata approvata anche dalla Direzione Regionale, il Sindaco Valettini ha ricordato l'importanza degli interventi che la Regione Toscana ha compiuto sul territorio e l'impegno sottoscritto per i prossimi fondamentali passi a partire dalla ricostruzione del ponte di Albiano.



La presentazione dei 4 Candidati ha visto porre ad ognuno le priorità del loro impegno a partire dalla sanità territoriale che è ottimamente rappresentata sia da Roberta Crudeli che da Elisabetta Sordi, entrambe operatrici del settore, e che sulla loro pelle e sulle loro competenze hanno ben presente le necessità occorrenti e le eccellenze presenti che si sono apprezzate nell'emergenza che tutti abbiamo vissuto e che ancora ci attanaglia. Francesco Micheli, un volto nuovo e fresco, all'interno del PD, ha ribadito le difficoltà che le nuove generazioni devono affrontare nel mondo del lavoro e delle nuove tecnologie, mentre Giacomo Bugliani, dopo 5 anni di consiliatura ha evidenziato la qualità e la quantità degli interventi che la Regione Toscana ed il suo impegno hanno profuso sul territorio Provinciale.



In ultimo la chiusura di Eugenio Giani che ha spaziato nel suo intervento da Matilde di Canossa al commosso ricordo del Sindaco di Fivizzano Paolo Grassi, dalle origini del Granducato di Toscana alle nuove tecnologie ed al 5G, insomma uno sguardo a 360° sulla nostra Regione. Intervento che è stato interrotto diverse volte da applausi spontanei e che ha tenuto incollati alle sedie i numerosi presenti. Una partenza importante quindi di una campagna elettorale anomala come periodo e come condizioni, ma che sicuramente vedrà un Partito Democratico protagonista di prim'ordine nella scena politica locale.