Sorpreso mentre ruba le offerte in chiesa: denunciato

sabato, 15 agosto 2020, 09:04

La Magnani fa presente che gli albianesi, così come gli abitanti di Aulla e quelli di Caprigliola che non possono più trasferirsi direttamente sull'altra sponda del Magra, non potranno consolarsi con un tuffo nelle piscine di Quercia, chiuse

mercoledì, 12 agosto 2020, 22:33

Trentasette autori da tutta Italia, diciannove le case editrici coinvolte, moltissimi i partecipanti per le tre serate

giovedì, 6 agosto 2020, 14:29

Sabato 8 agosto dalle ore 9,30 alle ore 18,30, nella centralissima piazza Cavour ad Aulla, avrà luogo una interessante mostra estemporanea di pittura intitolata “Costellazioni d’arte e di buone azioni”, organizzata dalla pittrice Lilly Jetti

mercoledì, 5 agosto 2020, 15:58

Nella accogliente cornice di Piazza Cavour ad Aulla si è svolta ieri sera la presentazione dei candidati che rappresenteranno il Partito Democratico alle prossime elezioni regionali del 20 settembre

mercoledì, 5 agosto 2020, 14:20

Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 agosto, nella splendida location immersa nel verde del Green Point Minigolf in via Ronco a Quercia di Aulla, andrà in scena una “tre giorni” interamente dedicata alla scrittura dal titolo “Costellazione libri”

lunedì, 3 agosto 2020, 23:09

Giovedì sera si è svolto il consiglio comunale di Aulla in cui si è presentato il piano di protezione civile del comune. Una pratica delicata e fondamentale per la città di Aulla e i gruppi di opposizione del comune hanno spiegato l'importanza di tale pratica