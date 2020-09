Aulla



Biglioli Forza Italia Giovani: “Addio anche all'Atletica Lunigiana, a Quercia lo sport chiude i battenti”

lunedì, 7 settembre 2020, 15:04

Biglioli di Forza Italia Giovani manifesta preoccupazione per il futuro della gioventù ad Aulla: "L’Atletica Lunigiana, storica associazione sportiva che ha resistito più di tutte a Quercia dice STOP e si cala il sipario dell’ennesimo fallimento di quest’amministrazione. Questa è la chiara dimostrazione dell’ennesimo flop dell’amministrazione Aulese targata Pd, dopo tante promesse elettorali, intervento di ex ministri dello sport, lo sport a Quercia chiude . Ad Aulla si pensa molto ai vari premi, ma non si pensa mai al mondo dell'associazionismo sportivo il quale porta un sacco di giovani. Al momento l'unica realtà che resiste è l'Aulese Calcio, che comunque sia è stata letteralmente rifondata da una nuova dirigenza, ma oltre al calcio un giovane cosa può fare nella sua città? la risposta è NIENTE. Aulla una volta era il centro di ogni cosa, l'unica Città della PROVINCIA ad avere un centro sportivo COMPLETO, campo da Pallavolo che poteva ospitare le serie più importanti, una meravigliosa piscina dove tanti ragazzi hanno imparato a nuotare ed amare il nuoto, che contava ben 3000 iscritti, campi da calcetto e tennis, un campo da calcio, ed una pista d'atletica magnifica. Tutto questo non esiste più, esistono solo false promesse, e in tutto questo l'amministrazione porta solo giustificazioni che ormai non hanno più credibilità. E nel mentre che si giustificano, le associazioni sportive chiudono, o si trasferiscono e si portano dietro i nostri giovani".