Aulla



“Per tutte le altre”, un convegno sulla parità di genere ad Aulla

mercoledì, 16 settembre 2020, 14:26

Fortemente voluto dalla delegata alle pari opportunità del comune di Aulla, Marina Pratici, il cui impegno per il contrasto alla violenza sulle donne e per i diritti umani è stato premiato con la medaglia della presidenza del Senato della Repubblica italiana, venerdì 18 settembre alle ore 21, presso la sala consiliare del palazzo comunale aullese, avrà luogo il convegno sulla parità di genere intitolato “Per tutte le altre”.

“Si tratta di un appuntamento – così lo presenta Marina Pratici – che vede la presenza di differenti figure professionali e vuole essere un ulteriore passo in un cammino di impegno per una reale parità di genere.

Quello di venerdì sera sarà anche il primo di un ciclo di incontri che approfondiranno le tematiche della parità di genere.

Infatti, negli eventi a venire si parlerà di donne e lavoro, di leggi per le donne, di donne e arte, e di tanti altri ambiti in cui si dispiegano la personalità e la creatività femminili.

Per l’organizzazione di questo ciclo di incontri colgo l’occasione per ringraziare la Consulta comunale delle donne e le diverse realtà che collaborano e che collaboreranno in futuro” aggiunge la delegata comunale alle pari opportunità.

Al convegno di venerdì sera porteranno i propri saluti il sindaco di Aulla, Roberto Valettini; la presidente della Consulta delle donne di Aulla, Sabrina Erta; il presidente della Pro Loco di Aulla, Marco Profili.

Ad introdurre la serata sarà la stessa Marina Pratici, mentre nel ruolo di moderatrice ci sarà la presidente dell’associazione Culturalmente Toscana e dintorni, Gaia Greco.

In apertura declamerà un proprio componimento la poetessa Silvia Barella, la quale lascerà, poi, spazio alle relatrici: la psicologa e psicoterapeuta in formazione, Simona Adorni, la quale parlerà dell’altra faccia della medaglia delle emozioni; la cardiologa e scrittrice, Rita Bonini, che presenterà il proprio libro “Entro dentro” (Helicon Edizioni); il magistrato e artista, Jacqueline Monica Magi, che illustrerà la storia della legge sulla violenza sessuale; l’attrice Cecilia Malatesta, con le sue parole di donne; il direttore amministrativo e consigliera comunale, Valeria Vasoli, la quale descriverà il lungo cammino delle donne verso la parità di genere; la psicologa e scrittrice, Cristiana Vettori, che affronterà il delicato tema delle ripercussioni psicologiche della violenza.

Il convegno di venerdì sera si avvale del patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Aulla, ed è organizzato in collaborazione con le seguenti associazioni: Consulta delle donne del Comune di Aulla, Pro Loco di Aulla, Etrusca Luni, Culturalmente Toscana e dintorni, La Brunella, Amighi d’Sghigia, Cenacolo internazionale Le Nove Muse, L’Isola Felice e Union Mundial de Poetas por la Paz y la Libertad.