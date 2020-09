Aulla



Pioggia di premi per Marina Pratici

giovedì, 24 settembre 2020, 16:23

E’ un periodo ricco di soddisfazioni per la poetessa e scrittrice Marina Pratici, originaria di Aulla in Provincia di Massa Carrara, la quale continua a fare incetta di premi e riconoscimenti di caratura internazionale.

Ma non solo, perché Marina Pratici sarà chiamata a rappresentare l’Italia sabato 26 settembre, in occasione della Giornata internazionale della pace, durante il grande evento artistico "Art for change”, che nasce da un progetto culturale che ha base in Costarica e che coinvolge 130 artisti in rappresentanza di 20 Paesi in 3 Continenti.

L'evento sarà trasmesso in tutto il mondo, a partire dalle ore 15 a San Josè, capitale della Costarica; per poi proseguire alle ore 16 a Bogotà, capitale della Colombia; alle ore 17 nella città statunitense di New York; alle ore 18 a Buenos Aires, capitale dell’Argentina; alle ore 23 a Madrid, capitale della Spagna.

E le soddisfazioni per Marina Pratici non terminano qui.

Come accennato, infatti, la poetessa e scrittrice aullese miete successi ovunque.

La scorsa domenica, a Milano, ha ricevuto il premio alla cultura nel contesto del Premio poetico nazionale e internazionale “Amici di Ron”, presieduto dalla scrittrice e promotrice culturale Donatella Rampado: con Marina Pratici sono stati premiati l’attore e regista Alessandro Quasimodo, e il poeta Rodolfo Vettorello.

Domenica 27 settembre, invece, riceverà un altro premio alla carriera, il dodicesimo, presso il teatro comunale “Ballarin” a Lendinara di Rovigo, nel contesto del Concorso letterario internazionale "G. A. Cibotto”, con la seguente motivazione redatta dalla presidente Angioletta Masiero: “Per aver promosso e divulgato l'arte in ogni sua forma, e aver contribuito, con la sua opera e le sue preziose iniziative culturali, alla crescita della nostra società”.

Inoltre, Marina Pratici riceverà il Premio per il merito culturale internazionale sabato 3 ottobre, presso Villa Zanardelli a Toscolano Maderno di Brescia, durante la seconda edizione del Premio internazionale di poesia e fotografia “Diversità come ricchezza”, organizzato dall’associazione culturale “L’isola felice” e dall’Union Mundial de Poetas por la Paz y la Libertad.

Marina Pratici è critico letterario, saggista e giornalista pubblicistica, ha tenuto conferenze, anche in sede universitaria, in Italia e all’estero.

Collabora con prestigiose riviste del settore, curando rubriche personali.

Poetessa e scrittrice, ha vinto più di cento Concorsi letterari nazionali e internazionali, rappresentando l’Italia al “Women Poetry” di New York.

Pluriaccademica, presidente, madrina, membro di giuria, ideatrice di prestigiosi Premi di letteratura, cofondatrice del Cenacolo letterario internazionale “AltreVoci”, è stata insignita di numerosi riconoscimenti ad personam, fra questi: la distinzione di Ufficiale della Repubblica Italiana per alti meriti culturali e sociali; di Dama della cultura europea presso il Palazzo dell’Unesco a Parigi; di Grande accademica di Spagna a Madrid; di Ambasciatrice della cultura italiana nel mondo a New York.

Le è stata conferita laurea honoris causa in scienze umane da parte della prestigiosa World Humanistic University di Miami, in Florida, e ha ricevuto dodici premi alla carriera; la Medaglia d’onore della Presidenza del Senato della Repubblica Italiana per l’attività culturale; il Premio del Consolato dell’Ecuador per l’impegno sociale e culturale.

Ha svolto tour di presentazioni poetiche in USA, America del Sud ed Europa.

È stata ospite del Festival internacional de poesia in Nicaragua e madrina della Fiera del libro di Francoforte.

Ha pubblicato tredici volumi di poesia, tutti pluripremiati; un suo romanzo è stato tradotto in inglese, spagnolo e tedesco e presentato a New York, Boston ed altre città americane; il suo ultimo volume in poesia, tradotto in quattro lingue, è stato presentato a Nizza, Vienna, Budapest e San Francisco; ha, inoltre, all’attivo oltre duecento pubblicazioni critico-letterarie.