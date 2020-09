Si presentano i volumi “Sguardi a Venezia” di Laura Delpino e “Segmenti di inchiostro” di Giovanna Lattanzio

Altri articoli in Aulla

lunedì, 7 settembre 2020, 15:04

"L’Atletica Lunigiana, storica associazione sportiva che ha resistito più di tutte a Quercia dice STOP e si cala il sipario dell’ennesimo fallimento di quest’amministrazione"

sabato, 5 settembre 2020, 16:31

Marina Pratici, originaria di Aulla in Provincia di Massa Carrara, premiata in qualità di critico letterario, saggista, poeta, scrittrice, giornalista, direttrice editoriale, pluriaccademica

sabato, 29 agosto 2020, 08:47

Così Paolo Bedini, presidente della Cna Massa Carrara che evidenzia come si "siano persi e si stiano perdendo mesi preziosi per togliere le macerie con modalità celeri prima delle stagione autunnale e invernale con gli immaginabili periodi di pioggia che innalzeranno le acque del fiume Magra"

venerdì, 21 agosto 2020, 16:45

C’è ancora tempo fino al prossimo 30 agosto per partecipare al bando di concorso della seconda edizione del Premio internazionale di arte letteraria "La Città della Rosa”, che andrà in scena nel prossimo mese di novembre ad Aulla

sabato, 15 agosto 2020, 09:04

La Magnani fa presente che gli albianesi, così come gli abitanti di Aulla e quelli di Caprigliola che non possono più trasferirsi direttamente sull'altra sponda del Magra, non potranno consolarsi con un tuffo nelle piscine di Quercia, chiuse

sabato, 15 agosto 2020, 09:01

I carabinieri di Aulla hanno preso e denunciato un ladro di offerte. Si tratta di un 54enne italiano di Villafranca con qualche precedente di polizia che ultimamente aveva trovavo il modo di “arrotondare”