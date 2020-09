Aulla



Tampone negativo: il sollievo del sindaco e la vicinanza degli aullesi

lunedì, 28 settembre 2020, 12:37

di michela carlotti

Sono state ore di apprensione quelle seguite alla notizia che il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, ha diramato sulla sua pagina Facebook. Valettini ha comunicato di essersi immediatamente messo in isolamento dopo aver ricevuto informazione dalla Asl che un suo stretto collaboratore è risultato positivo al Covid-19. E mentre la Asl ha avviato la prassi della tracciatura dei contatti, Valettini si è sottoposto a sua volta al tampone. Nella tarda mattinata di domenica è arrivato l'esito: tampone negativo.

A darne notizia è stato lo stesso Valettini nella sua pagina social:

"Buongiorno, negativo il risultato del mio tampone. Ringrazio davvero di cuore i tanti amici e le tantissime persone che mi hanno espresso vicinanza, solidarietà ed affetto. Grazie davvero!".

Queste le parole del Sindaco in un post che in pochi minuti ha ottenuto un elevatissimo gradimento, con numerosi like e commenti a conferma della copiosa vicinanza della popolazione.

Valettini ha colto poi l'occasione per ribadire il suo ambizioso auspicio di una Lunigiana covid-free, invitando tutti a perseguire nei comportamenti corretti, con particolare riferimento all'utilizzo dei dispositivi anticontagio.

Ricordiamo che è di pochi giorni fa la sua ordinanza che statuisce l'obbligo di indossare la mascherina 24H fuori casa. Uniche eccezioni restano quelle già contemplate dalla norma nazionale: bambini sotto i 6 anni e persone con disabilità gravi.

Un'ordinanza che è stata molto apprezzata dalla cittadinanza e condivisa da tutti i sindaci ai quali lo stesso Valettini ne aveva anticipato notizia lo scorso giovedì in sede di Giunta dell'Unione dei Comuni di cui è Presidente. Da quella sede è scaturita un'intesa che ha dato seguito a tutta una serie di ordinane emesse dai vari sindaci di Lunigiana entro la propria competenza territoriale.

Nessuna volontà afflittiva e men che meno repressiva, ma solo prudenziale: in questi termini è stata coralmente concepita la misura atta a rafforzare la soglia di protezione di una terra di confine, qual'é la Lunigiana, che è riuscita a trascorrere indenne il periodo estivo ma che a causa dell'elevato pendolarismo lavorativo e scolare verso le zone limitrofe, rischia di esporsi a nuove criticità.

Il ricordo dei mesi di marzo ed aprile, quando la Lunigiana ha pagato un duro costo in termini di vite umane stroncate dal virus, è vivo nella memoria collettiva ed a fronte dell'impennata dei contagi nel territorio spezzino, i sindaci hanno alzato il livello di guardia.

Matteo Mastrini, sindaco di Tresana con delega alla protezione civile presso l'Unione dei Comuni, ha intanto comunicato di aver proceduto a formulare richiesta alla Regione Toscana del quantitativo di 50.000 mascherine per mettere la cittadinanza in condizione di rispettare la misura.