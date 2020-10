Aulla



Aulla: comune frontaliero che tiene testa al Covid

giovedì, 8 ottobre 2020, 11:33

di michela carlotti

Trascorsi sei mesi da quando in terra di lunigiana la minaccia covid ha fatto il suo funesto ingresso, è tempo di bilanci. Abbiamo incontrato il primo cittadino di Aulla, Roberto Valettini, che in questa durissima quadratura generale che ancora incombe su tutti, è stato il primo sindaco di lunigiana a dover fare i conti con il covid.

Risale al 29 febbraio l’individuazione del primo caso di positività al coronavirus: lo ricordiamo tutti, si trattava del musicista di Albiano che si era recato per un concerto a Codogno, fulcro del primo focolaio nazionale di diffusione del virus. Da quel momento, il primo cittadino si è trovato a dover fronteggiare un lungo percorso punteggiato da iniziative tempestive ed anche precorritrici di misure poi comunemente adottate ad altri livelli sovra comunali: dalle primissime azioni restrittive all’allentamento progressivo. Prima tra tutte, sicuramente la disposizione dell’isolamento domiciliare che è stata fin da subito applicata al caso di Albiano, ancor prima che il governo prendesse decisioni ed agisse ad ampio spettro su tutto il territorio nazionale con apposite Linee guida che l’ISS ha poi emanato la settimana successiva.

Precorritrice è stata senz’altro la distribuzione delle mascherine in arrivo dalla Cina, voluta da Valettini in un momento in cui addirittura i massimi esperti a livello nazionale erano in disaccordo tra loro sull’utilità di questi dispositivi e prima che ne fosse ordinata la fornitura attraverso i canali ministeriali e regionali, e cominciasse l’opera di distribuzione poi avvenuta dopo alcune settimane. In odor di primazie, va ricordato anche che Aulla è stato uno dei primissimi comuni lunigianesi ad effettuare la somministrazione del tampone a bordo auto, il cosiddetto drive-thru.

Nei suoi messaggi istituzionali diramati con puntualità confortante dalle sue pagine social, va riconosciuto a Valettini di aver posto fin da subito al centro dell’attenzione pubblica l’opportunità di destinare l’Ospedale delle Apuane a centro covid per allentare la morsa sugli ospedali di prossimità e mantenerne la funzione cui sono preposti nelle aree più disagiate ove devono garantire la copertura delle prestazioni sanitarie.

La preoccupazione iniziale del sindaco è stata particolarmente elevata a causa della naturale posizione geografica che espone Aulla ad una maggior vulnerabilità rispetto ad altri comuni di Lunigiana.

La tempestività di certi interventi è certamente servita ad evitare il rischio-focolaio molto concreto sia per la posizione frontaliera ed anche per la presenza di numerose case di riposo. Sono quattro le residenze sanitarie assistite nel territorio comunale aullese e sul punto il sindaco ha voluto espressamente manifestare il suo sollievo: ”Un dato certamente positivo – ha detto Valettini “è che Aulla non ha avuto nelle quattro case di riposo, alcun caso di positività al covid. Io scrissi subito ai Direttori delle strutture – prosegue Valettini - affinché fosse prestata rigorosa attenzione ai protocolli precauzionali a tutela massima delle persone ricoverate”.

In un contesto di estrema indeterminatezza, c’è chi non ha deciso e chi invece ha deciso, magari anche sbagliando: ad onor dei fatti, va detto che Valettini non ha mancato di decidere. Recentissima, e probabilmente non ultima, è l’ordinanza che statuisce l’obbligo di utilizzare le mascherine sempre e ovunque fuori casa. Un provvedimento che è stato ben recepito dai cittadini e poi adottato da tutti gli altri sindaci di lunigiana, perfino precursore della regola che proprio da oggi, giovedì 8 ottobre, scatta per tutto il territorio nazionale come prevede il nuovo dpcm firmato dal presidente Conte.