Aulla



Aulla, ricorre oggi il triste anniversario dell’alluvione

domenica, 25 ottobre 2020, 10:30

di michela carlotti

In ricorrenza del triste giorno in cui, nove anni fa, l’alluvione travolse la città, il comune di Aulla informa la cittadinanza che alle ore 11.15 sarà celebrata la S. Messa presieduta dal Vescovo Giovanni Santucci ed alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

“Oggi 25 ottobre il giorno del ricordo è l’occasione per rivivere quei momenti di estrema difficoltà e per pensare ai nostri concittadini scomparsi Enrica e Claudio, e alle loro famiglie. Oggi è ancora più duro questo giorno che rappresenta un momento di difficoltà e sofferenza non solo per la nostra comunità, ma per l’intero paese e che siamo nuovamente chiamati ad affrontare con serietà, coraggio, forza e spirito di adattamento, come allora”.

Così si legge sulla pagina social del comune di Aulla che, come ogni anno, ricorda la tragica alluvione che travolse la città inondandone strade, piazze, edifici, e travolgendo negozi, abitazioni, macchine. Due persone, Enrica Pavoletti e Claudio Pozzi, persero la vita e molte il loro lavoro.

La ripresa della città è stata dura ma sostenuta con grande determinazione dalla sua stessa popolazione che non perse tempo a rimboccarsi le maniche e sporcarsi le mani col fango che si era posato corposo ovunque, quando le acque si erano ritirate tornando nell’alveo impazzito del Magra e dell’Aulella, lasciando la città avvolta nel buio.

Le serrande abbassate e mai più riaperte di certi negozi, le porte chiuse del cinema, delle vecchie scuole e della biblioteca civica comunale, sono i simboli della ferita profonda che ha lacerato la città. Il muro di contenimento eretto lungo la sponda del fiume, il suo simbolo più duro.