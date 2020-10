Aulla



Commissario per la ricostruzione del Ponte di Albiano: Rossi? Giani? Spunta una terza ipotesi

giovedì, 15 ottobre 2020, 13:31

di michela carlotti

La vicenda del Ponte di Albiano è una ferita aperta nel comune di Aulla, di cui si discuterà stasera nel consiglio comunale indetto per le 18.30 in convocazione straordinaria ed urgente su richiesta dei consiglieri della minoranza, Monja Brunelli, Filippo Coppelli, Artutro Andrea Demetrio, Maria Lombardi, Silvia Magnani.

La questione è ampiamente nota ed è persino balzata agli “onori” della cronaca nazionale con il recente servizio mandato in onda dal programma televisivo “Striscia La Notizia”.

Dopo mesi dal crollo del ponte, che ancora riposa piegato su se stesso la dov’e crollato l’8 aprile scorso sul greto del fiume Magra, con il recente cambio di guardia alla Presidenza della Regione Toscana la preoccupazione diffusa è che la patologia burocratica che fino ad oggi ha prodotto il triste stallo che è sotto agli occhi di tutti, rischi di trasformarsi in cancrena.

Nel rimpallo di competenze tra Anas, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dell’Ambiente, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e Presidente della Regione Toscana, in molti si pongono la domanda, peraltro rimbalzata rumorosamente sui social in questi giorni: da Enrico Rossi ad Eugenio Giani, cos’è cambiato? La carica di commissario straordinario per la ricostruzione del Ponte è stata trasferita al nuovo presidente o è ancora detenuta dall’ex?

La domanda non è di poco conto, se si tiene presente che secondo il Ministero dell’Ambiente l’approvazione del progetto delle rampe che permetterebbero agli abitanti di Albiano di uscire dall’isolamento in attesa della ricostruzione di un nuovo Ponte, dipenderebbe proprio dal Presidente della Regione Toscana.

L’uso del condizionale è d’obbligo visto che non tutti gli Enti sono d’accordo con questa versione: secondo Anas, infatti, per l’approvazione del progetto delle rampe d’innesto alla A15 il Ministero delle Infrastrutture attende il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, mentre secondo la Regione Toscana la competenza è del Ministero dell’Ambiente e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Un vertiginoso rimpallo di competenze, dunque, a triste compendio della storia del ponte di Albiano che aspetta solo che qualcuno intervenga.

Per portarci avanti, abbiamo cercato di capire qualcosa di più sulla carica del Commissario straordinario per la ricostruzione. Abbiamo raggiunto telefonicamente gli uffici di Presidenza che, però, ci hanno riferito che la Regione Toscana non ha ancora ufficializzato alcunché. Ma ad una certezza siamo comunque arrivati: il provvedimento emesso a giugno scorso di nomina del Commissario era legato all’onomastica, ovvero la carica veniva attribuita ad Enrico Rossi: e ciò, quindi indipendentemente dal ruolo di Presidenza che contemporaneamente egli ricopriva. Pertanto, è legittimo ritenere che la carica di Commissario non sia legata a quella di Presidente, ovvero non è detto che Giani debba necessariamente essere il nuovo Commissario straordinario.

Un colpo di scena che aprirebbe diverse possibilità: non ultima quella della nomina dello stesso sindaco di Aulla, Roberto Valettini.

La presenza del primo cittadino in cabina di regia, a rigor di logica potrebbe rappresentare, anche per i malpensanti, un elemento di svolta a garanzia di tempi più celeri di realizzazione di un’opera che, per ovvi motivi, preme sicuramente al sindaco oltreché ai suoi cittadini.