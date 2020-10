Aulla



Fiocchi e luci rosa per il mese della prevenzione del tumore al seno

giovedì, 29 ottobre 2020, 16:18

di Michela Carlotti

La consulta delle donne di Aulla, unica del comprensorio lunigianese, vuol dare il suo segnale forte di adesione alla campagna internazionale di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno. Ottobre è, appunto, il mese dedicato alla prevenzione di questa patologia, che è una delle più diffuse e falcidianti, ed il 'rosa' ne è il colore simbolo.

Così da venerdì, cento fiocchi rosa abbelliranno il nevralgico viale della Resistenza. E non solo fiocchi, ma anche cartoncini rosa per sottolineare l'importanza dell'azione preventiva. In più, come moltissimi monumenti in tutta Italia, si illuminerà di rosa la fontana all'entrata della città dal casello autostradale di Aulla.

"Attraverso un piccolo simbolo - dichiara la presidente della consulta, Sabrina Erta - vogliamo sottolineare l'importanza di agire tempestivamente per individuare e sconfiggere un nemico insidioso".

"Ringrazio le amiche della consulta - afferma la delegata alle pari opportunità del comune di Aulla, Marina Pratici - che, in poco più di un anno, hanno portato a compimento azioni importanti per il nostro territorio: un organismo di donne per le donne davvero prezioso per tutti noi".