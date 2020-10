Aulla



Allagamenti nella notte: le scuole restano chiuse

domenica, 11 ottobre 2020, 22:30

di michela carlotti

La consistente pioggia che in poche ore si è abbattuta su Aulla, nel corso della notte ha provocato allagamenti diffusi particolarmente importanti in corrispondenza delle località della Filanda e del Groppino.

In pochissimo tempo, le grate per lo smaltimento delle acque meteoriche si sono coperte di detriti provenienti soprattutto dalla sovrastante località della Barcara e subito l'acqua ha iniziato a risalire nelle strade fino ad allagarle.

I vigili del fuoco ed i volontari si sono attivati tempestivamente per le operazioni di svuotamento delle aree invase dall'acqua. I volontari lunigianesi, sentiti telefonicamente, riferiscono di essere intervenuti nel pieno della notte anche presso un'abitazione della Filanda, allertati dal proprietario preoccupato per l'acqua che aveva iniziato ad entrare in casa. Le operazioni sono proseguite stamani con l'utilizzo di quattro idrovore per lo svuotamento dei parcheggi in corrispondenza del parco della Camilla e si sono protratte per tutto il pomeriggio con lo svuotamento delle trombe degli ascensori dei palazzi della Filanda.

Sono rimasti allagati anche i locali degli edifici sede dell'asilo nido comunale "Il Girasole" ed anche delle scuole dell'infanzia e primaria di Aulla.

In giornata sono stati effettuati i primi interventi ed il sindaco, Roberto Valettini, ha emesso un'ordinanza di chiusura delle scuole comunali per la giornata di domani, per la necessaria pulizia e sanificazione dei locali.

Movimenti franosi si sono inoltre verificati in varie località: in particolare sono state segnalate criticità in località Ara di Bigliolo ed anche lungo la strada tra Bastia e Paretola nel comune di Licciana Nardi. Nel comune di Podenzana si è verificata l'esondazione del canale del Piaggione in località Calcinara, che ha interrotto la viabilità sulla strada comunale e richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e dell'associazione Radio CB Podenzana.

Dalle pagine istituzionali dei Comuni di Aulla e di Podenzana, i rispettivi sindaci Roberto Valettini e Marco Pinelli, hanno ringraziato i vigili del fuoco ed i volontari per la loro preziosa assistenza.

Nic ola Biglioli Forza Italia Giovani: Assistiamo ancora una volta alla classico scenario post pioggia autunnale; gli aullesi Domenica mattina si sono svegliati con i piedi nell’acqua. E’bastata un’ora di pioggia per far allagare tutti i fondi dei cittadini aullesi, compresa la scuola dell’infanzia, dove sono stati investiti ben 8.238.698,24 euro, e continua a rappresentare l’ inefficienza costruttiva e la mancanza di visione politica; i lavori post alluvione sarebbero dovuti servire a prevenire tutto questo, ma evidentemente a nulla sono valsi dieci anni di cantieri e decine di milioni di euro spesi La Regione Toscana ha emanato una criticità di livello GIALLO quando in una nottata (dalle 3 alle 5) sono piovuti 100mm d’acqua, cumulativi molto significativi e da ascriversi ad una vera e propria allerta ROSSA. Il sistema di Protezione Civile Regionale, ma soprattutto comunale non ha funzionato. Come mai alla prima pioggia le scuole sono oggetto di allagamento? Perchè l’acqua tracima dai tombini e dalle strade, perché tutte le cunette sono ostruite dalla terra e i tombini sono perennemente tappati?, Le due mega idrovore, le quali servirebbero proprio per far rimanere all’asciutto la città, come mai non hanno evitato la sequela di allagamenti?. La campagna elettorale è finita, cosi come l’interesse per il nostro territorio da parte del partito democratico, il responsabile dopo cinquant’anni di amministrazione a tutti i livelli dello scempio di una terra bellissima, ma sempre più fragile e povera