Aulla



Incendio divampato in un’abitazione del centro storico di Aulla

venerdì, 9 ottobre 2020, 13:14

di michela carlotti

Sono stati momenti di grande paura nel tardo pomeriggio di ieri, quando una fitta coltre di fumo ha invaso il centro storico della città.

Intorno alle 18:30 da un centralissimo appartamento sito in vico della Dovana hanno iniziato ad uscire un forte odore di bruciato ed una consistente coltre di fumo. Si è trattato di un incendio che è probabilmente scaturito da un guasto di natura elettrica alla caldaia situata nel bagno esterno dell’abitazione. Il fumo si è propagato facilmente all’interno dell’abitazione di piccole dimensioni sviluppata su tre piani secondo strutture in linea con la tipologia costruttiva dei centri storici.

Non ci sono state vittime né feriti e l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco è valso a contenere i danni che potevano essere più ingenti ed estesi agli altri residenti ed agli esercizi commerciali del centro storico. Sono comunque in corso gli accertamenti per appurare la scongiurata eventualità di danneggiamenti agli immobili limitrofi.

Al momento dell’incendio non era presente l’uomo che vive in affitto nella casa. Raggiunto telefonicamente mentre era uscito per fare delle commissioni, quando è arrivato nei pressi dell’abitazione erano già in corso le operazioni dei vigili del fuoco ed era presente in loco la polizia municipale. L’uomo oggi si trova costretto fuori casa e dovrà presto fare la conta dei danni di cui dovrà farsi carico. Sono già scattate iniziative solidali sui social per dare sollievo al concittadino.