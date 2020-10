Aulla



Lo sfogo dell’Orso: “Ci siamo adeguati come ha detto Giuseppi, ora lasciateci lavorare”

mercoledì, 28 ottobre 2020, 17:15

di Michela Carlotti

Un cartello affisso all’entrata della pizzeria “Dal 26/10 chiuso per forza” e poi l’inquadratura che si sposta subito su Guido: “Buonasera, buongiorno, o chi lo sa. Vi voglio mostrare la mia sala, a norma anti-covid”.

Così parte il video di Guido, diventato virale in rete, condiviso e ricondiviso dal popolo del web ma anche, e soprattutto, commentato con messaggi di solidarietà dagli amici veri, quelli in carne ed ossa che invitano l’Orso a non mollare.

Sì, l’Orso: è con questo soprannome che è noto a tutta la Lunigiana Guido Innocenti, titolare dell’omonimo Bar di Pallerone dal 1991 al 2011 e poi avventuratosi nel mondo della ristorazione con l’apertura della Pizzeria Controvento a Serricciolo, sempre nel comune di Aulla: un bel curriculum di trent’anni di esperienza che ora rischia di vacillare sotto la scure dei DPCM sulle restrizioni anti-covd.

“Avanti signori, accomodatevi” è l’invito con cui nel video Guido accompagna i suoi visitatori virtuali dentro la sua sala, risistemata ed adeguata secondo le disposizioni del DPCM delle riaperture del maggio scorso. Tavoli da due, tre, quattro, fino a sei posti per i familiari conviventi, tavolate da dieci con sedute alterne, distanziamento di due metri da un tavolo all’altro, pareti separatorie mobili da sistemare laddove la distanza tra i tavoli è inferiore ai due metri, cartelli che richiamano all’osservanza delle norme ed all’uso della mascherina. In un angolo, Guido ci mostra anche una macchina dell’ozono per la sanificazione dell’aria che, come ci dice, “Si attiva di notte per novanta minuti. Giuseppi ha detto che non era obbligatoria ma io l’ho voluta comprare lo stesso per maggior sicurezza: una piccola spesa, ovviamente non rimborsata, di 600 euro oltre a tutto il resto”.

Quella che l’Orso mostra nel video è una sala scrupolosamente adeguata alle disposizioni governative: “Bene, la nostra sala l’avete vista. Noi abbiamo speso, abbiamo investito, abbiamo tenuto duro. Ora chi è al governo ci deve lasciar lavorare almeno in questa maniera”.

Un video messaggio di quelli vissuti, che arrivano dritti all’anima e rispetto ai quali è difficile restare indifferenti. Abbiamo contattato Guido ed abbiamo trovato in lui una persona di grande umanità, tanto più sentita ed apprezzata quanto più il soprannome poteva far presagire ad altro.

“Ho uno staff di cinque persone: due pizzaioli, tre persone di servizio e mio figlio come collaboratore. In cucina sono solo e non sarei in grado di gestire un ristorante”. L’attività di ristorazione è infatti marginale rispetto alla pizzeria e Guido ci spiega che si limita ad un menù ristretto di cui si occupa lui stesso: ravioli dal ragù o allo speck, spaghetti allo scoglio e poi porchetta, tagliata o frittura di calamari e gamberi.

Prima dell’emergenza sanitaria, il suo locale accoglieva fino a 110 persone ed effettuava solo orario serale. Dalla riapertura di maggio, la capienza si era dimezzata ad un massimo di 55/60 clienti. Il nuovo divieto di apertura serale, naturalmente è un bagno di sangue per l’Orso: “Questo nuovo DPCM significa restare chiusi. Un mio dipendente ha ventisette anni ed ha un figlio piccolo: nei mesi del lockdown ho pensato anche a lui. Così abbiamo deciso di lavorare con il servizio a domicilio per tutta la Lunigiana, percorrendola per chilometri in lungo ed in largo su strade che non sono certo come quelle delle città”.

Chiediamo a Guido cosa farà adesso: “Io e lo staff siamo molto demoralizzati. Avremo voglia di non riaprire nemmeno per l’asporto. Ma non possiamo certo morire di fame”. C’è una questione organizzativa ma anche morale che Guido ci fa presente e che ci ha toccato in modo autentico: “Per poter aprire come ristorante a pranzo, avrei bisogno di assumere una cuoca, con costi ulteriori che però ora non posso certo affrontare. Poi c’è anche una questione morale: non me la sento di far concorrenza agli altri ristoratori del posto che sono amici e lavorano con i pranzi di lavoro: sarebbe una scorrettezza che non voglio fare, soprattutto in questo momento di difficoltà per tutti”.

Parole da cui traspare una grande umanità ed uno spirito di solidarietà che certamente fanno onore a Guido e a tutti coloro che ragionano ed agiscono in questa direzione. E’ il momento di stare uniti, questo è il messaggio di Guido e che lui nella pratica tradurrà in questo modo: niente aperture di concorrenza sleale a pranzo, ma asporto a settimane alterne per permettere anche ai colleghi della vicina Pizzeria Paradiso di lavorare. “Seguiteci sui social – dice Guido – vi terremo aggiornati sulle nostre aperture”.

Salutiamo Guido chiedendogli se domenica prossima lui ci sarà in piazza a Pontremoli per la manifestazione pacifica dei lavoratori maggiormente colpiti dagli effetti delle nuove restrizioni governative: “Ci sarò ed invito tutti i colleghi a trovarci in Piazza Itala alle quattro”.