Piazza “Smisurata Preghiera”: l’area verrà riconsegnata alla città e ribattezzata col titolo della canzone di De André

martedì, 20 ottobre 2020, 13:43

di Michela Carlotti

Un evento eccezionale, unico nel suo genere: per la prima volta in Italia il titolo di una canzone entra nella toponomastica per diventare indirizzo civico. E domenica prossima avrebbe dovuto essere celebrata la cerimonia di intitolazione della piazza del Belvedere alla canzone “Smisurata preghiera” di Fabrizio De Andre’. La recrudescenza del covid, però, ha spinto il Sindaco di Aulla, Roberto Valettini, a sospendere l’atteso evento demandandolo ad un periodo migliore.

L’area in questione è quella strategica che si trova alla confluenza del fiume Magra e del suo affluente Aulella, nella parte occidentale della città di Aulla, sottostante a Palazzo centurione, là dove la furia alluvionale del 2011 aveva tracimato e distrutto gli argini entrando ad allagare violentemente anche il centro storico cittadino.

Dopo nove anni, c’era una comprensibile attesa da parte di tutta la cittadinanza aullese, così provata da quel tragico evento che aveva fatto due vittime e distrutto abitazioni ed attività commerciali, molte delle quali mai più riaperte. Quell’area nevralgica, simbolo della ferita inferta alla città, viene ora riconsegnata agli aullesi, dopo essere stata recuperata, riqualificata e riportata ad essere un punto di osservazione eccezionale della città e delle sue cornici: Alpi Apuane, Fortezza della Brunella, Palazzo Centurione, il paesaggio fluviale. Circostanza che non poteva che essere celebrata con tutta la magnificenza del caso e l’intitolazione della piazza “Smisurata preghiera” era un modo per farlo.

Esiste un legame particolare, infatti, tra l’illustre cantautore italiano, la sua canzone e la città di Aulla. Proprio “Smisurata preghiera” è stata la canzone scritta da De Andre’ nel 1996 e che vinceva il Premio Lunezia alla sua seconda edizione, nel 1997. Il prestigioso Premio era stato tenuto a battesimo nella città di Aulla dal patron Stefano De Martino l’anno precedente: ovvero, nello stesso anno di nascita della canzone di De Andre’.

Il Ministero per i beni e le attività culturali nei giorni scorsi ha fatto pervenire il suo plauso al sindaco di Aulla per l’intitolazione della piazza “Smisurata preghiera” in ricorrenza del venticinquesimo anno della nascita del Premio Lunezia. Circostanza che Valettini ha apprezzato molto e che certamente sarà apprezzata dagli aullesi.