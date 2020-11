Aulla



Aulla, la minoranza: “L’amministrazione ci ha negato il consiglio comunale”

venerdì, 13 novembre 2020, 17:11

Con un comunicato stampa diramato dalla minoranza consigliare aullese, l’amministrazione comunale viene accusata di essere “fuori controllo”.

La nota riporta la firma dei consiglieri di tutti i gruppi che compongono la minoranza in consiglio comunale: Silvia Magnani, Grazia Lombardi, Arturo Andrea Demetrio, Filippo Coppelli, Monja Brunelli.

“Con grande rammarico – si legge - dobbiamo prendere atto che l’Amministrazione guidata dal sindaco Roberto Valettini, oltre ad essere inadeguata ad affrontare un momento difficile per la nostra comunità, ritiene di poter negare il diritto della minoranza ad essere tempestivamente informata dell’attività svolta”.

I consiglieri spiegano di aver richiesta la convocazione di un consiglio comunale straordinario per avere chiarimenti sulla posizione del sindaco e della sua amministrazione in merito alla realizzazione delle rampe di accesso all’autostrada per favorire gli spostamenti dei residenti di Albiano. Ricordiamo che da oltre sette mesi la comunità albianese e dei paesi limitrofi, vive il disagio di una viabilità interrotta a causa del rovinoso crollo del ponte.

Alla richiesta avanzata ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di enti locali, dovrebbe seguire la convocazione dell’adunanza entro venti giorni. Invece, scrivono i consiglieri: “La presidente del consiglio comunale, Silvia Amorfini, ha risposto dopo dieci giorni che il consiglio comunale non aveva motivo di essere svolto in quanto l’ipotesi delle rampe è stata bocciata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici”.

“È opportuno ricordare – prosegue la nota dei consiglieri - che il sindaco si era molto adoperato, anche con dichiarazioni rese in commissione lavori pubblici, per sostenere questa soluzione ed era perciò opportuno che, assumendosi una volta tanto le proprie responsabilità, informasse e rassicurasse, in merito ad una situazione generale preoccupante in cui si deve prendere atto giornalmente di provvedimenti, decisioni e dichiarazioni nelle quali il comune di Aulla è sempre modesta comparsa, perché si limita a prendere atto di decisioni assunte in altre sedi”.

“Anche di questo avremmo voluto chiedere conto in consiglio ma, – commentano i consiglieri – evidentemente, i timori di precise contestazioni ha suggerito una ritirata politicamente ingiustificabile. Non è la prima volta e non sarà prevedibilmente l’ultima”.

I consiglieri di minoranza, intervengono poi sulla nomina del nuovo commissario per la ricostruzione: “In questi giorni il sindaco, dopo aver a lungo sostenuto la propria candidatura a commissario straordinario per la ricostruzione del ponte, tanto da ipotizzare una richiesta ufficiale condivisa dall’opposizione, ha appreso dalla stampa che il ruolo sarà svolto da un dirigente di ANAS e, fatto ancor più grave, questo gruppo di opposizione ha potuto disporre del progetto dell’opera con giorni di anticipo rispetto ad assessori e dirigenti lautamente pagati”.

“Aulla e, soprattutto i cittadini di Albiano e dei paesi limitrofi, proseguono i consiglieri – vivono una situazione di grande difficoltà che si protrarrà sicuramente almeno fino alla fine del 2022. Il sindaco potrebbe dimostrare un

comportamento improntato alla trasparenza informando cittadini e consiglieri nell’unica sede democraticamente riconosciuta: il consiglio comunale”.

La nota conclude infine: “Siamo di fronte all’ennesimo caso di prevaricazione dei diritti della minoranza e ad un sindaco inadeguato ad affrontare le difficoltà del momento e le richieste di chiarezza di consiglieri comunali che rappresentano, è bene ricordarlo, la maggioranza degli elettori di Aulla ”.