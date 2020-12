Aulla



Commemorazione del bombardamento sulla Filanda

lunedì, 30 novembre 2020, 19:23

La commemorazione del 77° anniversario del bombardamento sulla Filanda avverrà martedì 1 dicembre alle ore 11 alla Filanda.

E' un appuntamento molto sentito dalla comunità aullese e che quest'anno, per i noti notivi legati all'emergenza sanitaria, si svolgerà in forma ridotta alla presenza del sindaco Roberto Valettini, del parroco Don Lucio Filippi, della delegata alla Memoria Marina Pratici, del presidente Anpi Luigi Leonardi, su iniziativa dell'Anpi Intercomunale Licciana Nardi – Aulla – Comano – Podenzana, dell'Isra di Pontremoli e dell'Associazione ANMIG.

La commemorazione ricorda quel lontano 1 dicembre 1943 quando gli aerei alleati nell'intento di colpire il ponte Taverone, sbagliando bersaglio sganciarono le bombe sullo iutificio Montecatini della Filanda.

Fu una vera tragedia in cui morirono 33 persone tra operaie ed operai che si trovavano in refettorio per la pausa pranzo: 13 uomini e 20 donne, tra cui una bambina di soli 7 anni che si trovava li per caso, Franca Fiasella, alla quale in passato è stato intitolato il giardino e il parco giochi della Ragnaia.

Fu il primo bombardamento subito dalla città di Aulla, a cui ne seguirono numerosi altri. Il presidente dell'Anpi Intercomunale, Leonardi, ha dichiarato: "E' nostro impegno perpetuarne puntualmente il ricordo per mantenere vivo il sacrificio pagato per il riscatto di un mondo di libertà e di pace. E' un impegno fondamentale poiché per costruire un futuro di democrazia, di stabilità e sicurezza sociale, non basta investire sulla ricerca scientifica, ma anche mantenere salde le nostre radici, e dunque investire sulla memoria".

Michela Carlotti