Il partigiano Mirko: celebrazione Anpi in forma ridotta

Altri articoli in Aulla

sabato, 14 novembre 2020, 23:51

Nella prima ondata era rimasta covid free: uno strano stato di grazia, che aveva accomunato tutte le residenze sanitarie assistenziali presenti nel comune di Aulla, proprio nel boom dei contagi che falcidiavano ovunque gli anziani

venerdì, 13 novembre 2020, 17:11

La nota riporta la firma dei consiglieri di tutti i gruppi che compongono la minoranza in consiglio comunale: Silvia Magnani, Grazia Lombardi, Arturo Andrea Demetrio, Filippo Coppelli, Monja Brunelli

venerdì, 13 novembre 2020, 09:21

Fulvio Maria Soccodato è il nuovocommissario straordinario per la ricostruzione del ponte di Albiano. Nominato con decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, su proposta della ministra delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, Saccodato èresponsabile Anas per l'assetto infrastrutturale della rete stradale italiana

giovedì, 12 novembre 2020, 19:24

In ricorrenza del diciassettesimo anniversario della strage in cui persero la vita anche diciannove connazionali, stamani il sindaco, Roberto Valettini, ha inaugurato la targa ai martiri di Nassiriya

lunedì, 9 novembre 2020, 15:00

E’ arrivata la risposta del Direttore Generale dell’Azienda Usl, Maria Letizia Casani, al sindaco di Aulla, Roberto Valettini, che aveva lanciato formalmente un sos in merito alla situazione di elevata diffusione dei contagi nelle scuole del territorio comunale

sabato, 7 novembre 2020, 23:37

Il DPCM del 3 novembre, pubblicato in Gazzetta il giorno successivo, è quello che con tutta probabilità passerà alla storia come il decreto-colori, ovvero quello che ha differenziato la mappa dell'Italia secondo i diversi livelli di rischio, in tre fasce cromatiche: gialla, arancione e rossa