Aulla



“Il sindaco risponda con chiarezza e senza “latinorum” sul ponte di Albiano”

venerdì, 27 novembre 2020, 15:53

All’unanimità, i consiglieri della minoranza aullese accusano l’amministrazione comunale di aver negato la convocazione dell’assise da loro richiesta per discutere su rampe e ponte.

Silvia Magnani, Arturo Andrea Demetrio, Maria Grazia Lombardi, Monja Brunelli, Filippo Coppelli, parlano senza mezzi termini di “violazione dei diritti della minoranza”.

“Ad Aulla vige una democrazia concessa a giorni alterni”– si legge in una nota a firma congiunta.

“Mentre leggiamo quotidianamente interventi e prese di posizione di associazioni imprenditoriali e non, che sollecitano decisioni rapide e trasparenti per risolvere i problemi sorti con il crollo del ponte di Albiano – incalzano i consiglieri - il sindaco di Aulla continua a negare con l’ostinazione degna di miglior causa, un consiglio comunale che consenta di sapere che cosa ha fatto in questi otto mesi e come intende affrontare l’emergenza che riguarda famiglie e imprese”.

Ed incalzano: “Mentre si comprende la necessità del sindaco di rinfrescare la sua declinante popolarità distribuendo diplomi dal vago sapore del copia-incolla, non si capisce perché il sindaco continui nella sua personale opposizione allo svolgimento di una seduta consigliare richiesta secondo il regolamento che, al proposito non concede

discrezionalità né al sindaco né al presidente del consiglio comunale”.

In quella sede – proseguono i consiglieri - il sindaco dovrebbe rispondere con chiarezza e senza “latinorum” a quesiti semplici che vanno dal suo comportamento in merito alla costruzione delle rampe per uno svincolo provvisorio ad Albiano, ai

motivi che hanno portato le istituzioni spezzine ad organizzare un incontro con il ministro De Micheli omettendo deliberatamente di invitare il sindaco di Aulla per poter realizzare immediatamente le rampe sulla A12 in territorio ligure”.

Secondo i consiglieri di minoranza, Valettini: “Dovrebbe rispondere, in consiglio, alla domanda conseguente: perché si è perduto tanto tempo con un progetto poi bocciato dal consiglio superiore dei lavori pubblici anziché lavorare, fin da subito, per una soluzione semplice e fattibile?”.

“Oggi avremmo già in funzione una viabilità alternativa – sostiene il gruppo - Evidentemente il sindaco di Aulla, cosciente dei limiti dimostrati e di un’inadeguatezza conclamata, preferisce percorsi tortuosi e complicati che portano all’insuccesso e, in spregio alle più elementari regole di rispetto delle regole democratiche, preferisce impedire un consiglio comunale anziché assumersi le proprie responsabilità, non solo verso l’opposizione ma, soprattutto, nei confronti dei cittadini e delle

aziende che devono sopportare disagi quotidiani”.

M.C.