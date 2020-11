Inaugurata la targa ai martiri di Nassiriya

Altri articoli in Aulla

lunedì, 9 novembre 2020, 15:00

E’ arrivata la risposta del Direttore Generale dell’Azienda Usl, Maria Letizia Casani, al sindaco di Aulla, Roberto Valettini, che aveva lanciato formalmente un sos in merito alla situazione di elevata diffusione dei contagi nelle scuole del territorio comunale

sabato, 7 novembre 2020, 23:37

Il DPCM del 3 novembre, pubblicato in Gazzetta il giorno successivo, è quello che con tutta probabilità passerà alla storia come il decreto-colori, ovvero quello che ha differenziato la mappa dell'Italia secondo i diversi livelli di rischio, in tre fasce cromatiche: gialla, arancione e rossa

venerdì, 6 novembre 2020, 16:33

Una testata sul naso, così a sangue freddo e, a quanto pare, anche senza alcuna ragione o provocazione di sorta. E’ accaduto stamani, verso le 10,30, nel tribunale di Massa

giovedì, 29 ottobre 2020, 16:18

La consulta delle donne di Aulla, unica del comprensorio lunigianese, vuol dare il suo segnale forte di adesione alla campagna internazionale di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno

mercoledì, 28 ottobre 2020, 17:15

Sì, l’Orso: è con questo soprannome che è noto a tutta la Lunigiana Guido Innocenti, titolare dell’omonimo Bar di Pallerone dal 1991 al 2011 e poi avventuratosi nel mondo della ristorazione con l’apertura della Pizzeria Controvento a Serricciolo, sempre nel comune di Aulla

domenica, 25 ottobre 2020, 10:30

In ricorrenza del triste giorno in cui, nove anni fa, l’alluvione travolse la città, il comune di Aulla informa la cittadinanza che alle ore 11.15 sarà celebrata la S. Messa presieduta dal Vescovo Giovanni Santucci ed alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani