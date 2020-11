Aulla



Ponte di Albiano, Biglioli (FI): “Assurda la nomina di Soccodato: è un dipendente dell’ente proprietario”

venerdì, 13 novembre 2020, 09:21

Fulvio Maria Soccodato è il nuovocommissario straordinario per la ricostruzione del ponte di Albiano. Nominato con decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, su proposta della ministra delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, Saccodato èresponsabile Anas per l'assetto infrastrutturale della rete stradale italiana.

Sulla nomina, è intervenuto oggi il vice-coordinatore provinciale Forza Italia Giovani, Nicola Biglioli: "Una scelta fuori dalle righe che non ha ragioni. E' inammissibile avere come commissario un dipendente dell’ente proprietario, ed è assurdo che si penalizzi ancora una volta il territorio nominando una persona estranea alla conoscenza dei disagi di questo territorio fragile”.

“Il tutto contornato – secondo Biglioli - da un inizio lavori che appare ad agosto del 2021, con fine a novembre 2022. Oltretutto non esiste ancora una viabilità alternativa per i cittadini di Albiano, se non quella che passa da Vezzano Ligure e dalla Ripa. Quest’ultima - ricorda Biglioli - nel periodo invernale, con le forti piogge, è sempre soggetta a chiusura e quindi ad ulteriori disagi per gli abitanti di Albiano".

In alternativa, precisa il vicecoordinatore "Si può utilizzare il tratto autostradale Aulla-S.Stefano che è stato rimesso a pagamento dalla società Salt, creando ancora più disagio agli utenti di Albiano, i quali oltre che a ritrovarsi senza una viabilità alternativa, devono pagare pure 2,80 euro di pedaggio per rientrare alla propria abitazione".

Biglioli riferisce che tutti si aspettavano la nomina del sindaco di Aulla, che è anche il presidente dell'Unione dei comuni montana della Lunigiana. Ma proprio sul sindaco Valettini, poi, Biglioli afferma: "Il sindaco, come tutto il PD locale ha grosse responsabilità su queste scelte. A quest’ora se ci fosse stata una dirigenza all’altezza, i cittadini di Albiano avrebbero sicuramente una viabilità alternativa e, soprattutto, un commissario del territorio, senza dover sempre dipendere da persone che la Lunigiana, e in questo caso Albiano Magra, non sanno nemmeno dove si trovano. Intanto però - conclude il vicecoordinatore - le macerie sono ancora lì, nonostante la procura abbia sbloccato l’area".