Aulla



Processo Aulla: l'accusatore marocchino dà una testata a un carabiniere imputato

venerdì, 6 novembre 2020, 16:33

di vinicia tesconi

Una testata sul naso, così a sangue freddo e, a quanto pare, anche senza alcuna ragione o provocazione di sorta. E’ accaduto stamani, verso le 10,30, nel tribunale di Massa dove avrebbe dovuto tenersi l’udienza del processo ai carabinieri di Aulla, accusati di maltrattamenti e abuso di potere da alcuni pluripregiudicati tratti in arresto.



In realtà l’udienza si era appena aperta e subito conclusa con un rinvio a causa dell’assenza di un imputato per covid. Dei 27 carabinieri alla sbarra era presente solo un piccolo gruppo che si stava, appunto, apprestando ad uscire dall’aula, scambiando due chiacchiere tra loro e con gli avvocati di parte. Presente, come in quasi tutte le udienze, anche uno dei principali accusatore dei carabinieri, Kamal El Abyad, ventisettenne marocchino, noto pregiudicato, attualmente condannato agli arresti domiciliari per un reato pregresso. L’uscita dall’aula del tribunale che passa attraverso uno stretto corridoio tra le panche per il pubblico ha portato Kamal El Abyad a trovarsi faccia a faccia con Gianluca Varone, uno dei carabinieri imputati. All’improvviso, secondo la ricostruzione fatta dai testimoni oculari che abbiamo sentito, El Abyad si è avvicinato a Varone e lo ha colpito con una testata in pieno volto.



I presenti sono subito intervenuti bloccando l’aggressore e chiamando le forze dell’ordine e l’ambulanza. Sempre secondo il racconto dei testimoni, si sarebbe aperto un confronto concitato nel quale l’avvocata Gualdi che rappresenta El Abyad, ha preso le difese del suo assistito.



Dopo l’intervento immediato dei carabinieri presenti in Tribunale è stato richiesto quello della polizia e la questione è stata risolta in questura dove sono stati sentiti i vari testimoni. Non sembrerebbero essere stati presi provvedimenti ulteriori contro l’aggressore che è stato riaccompagnato a casa dalle forze dell’ordine. Il carabiniere ferito, invece, ha dovuto essere medicato per la botta ricevuta.