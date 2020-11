Aulla



Trasferiti in strutture covid gli anziani positivi della RSA di Albiano

sabato, 14 novembre 2020, 23:51

di michela carlotti

Nella prima ondata era rimasta covid free: uno strano stato di grazia, che aveva accomunato tutte le residenze sanitarie assistenziali presenti nel comune di Aulla, proprio nel boom dei contagi che falcidiavano ovunque gli anziani.

In questa seconda ondata però, in cui proprio la nostra regione Toscana sta registrando in più alto indice di contagi a livello nazionale, nonostante tutti gli sforzi fatti la Rsa Villa Rosa di Albiano non ce l'ha proprio fatta a tenere il virus fuori dalla porta.

Ventotto sono in tutto le persone risultate positive, tra anziani, operatori ed anche uno dei titolari della struttura. Stamani, pertanto, una nutrita schiera di ambulanze ha trasferito gli ospiti positivi presso strutture covid del territorio.

"Con il supporto della società della salute - ha detto il sindaco Roberto Valettini - è stato possibile garantire la sicurezza della struttura e la continuità del servizio assistenziale, organizzando il trasferimento dei malati in strutture idonee, senza chiudere la casa di riposo in cui restano gli ospiti negativi".