Aulla



Troppi contagi nelle scuole: il sindaco di Aulla ha chiesto la task force ASL

lunedì, 9 novembre 2020, 15:00

di michela carlotti

E’ arrivata la risposta del Direttore Generale dell’Azienda Usl, Maria Letizia Casani, al sindaco di Aulla, Roberto Valettini, che aveva lanciato formalmente un sos in merito alla situazione di elevata diffusione dei contagi nelle scuole del territorio comunale.

Sopralluogo in tempi rapidi da parte dei medici del servizio igiene e sanità pubblica e con i medici della scuola da poco inseriti nella struttura aziendale. Questa è la risposta del Direttore, oltre a confermare il costante monitoraggio della situazione: “i ragazzi e gli insegnanti in quarantena sono sorvegliati quotidianamente con chiamate degli operatori della sanità pubblica - e qui la buona notizia - “Risultano tutti asintomatici o pauci-sintomatici”.

Allo scadere dei dieci giorni di isolamento, avvenuto il sei novembre scorso, in caso di necessità era possibile effettuare un tampone di controllo. Domani, invece, scadranno i quattordici giorni della quarantena dall’ultima esposizione al caso positivo e sarà possibile far rientro a scuola per tutti i soggetti asintomatici ed anche per quelli che si sono sottoposti a tampone dopo il decimo giorno, se negativo.

Il Direttore Casani, ha poi voluto informare il sindaco Valettini che presto entrerà in funzione presso il laboratorio aziendale di Massa una strumentazione per l’analisi dei test antigenici rapidi. Questi test verranno riservati in maniera specifica proprio agli istituti scolastici. Naturalmente all’esito positivo di questi test, la procedura sanitaria prevede la necessità di sottoporsi a tampone molecolare.