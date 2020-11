Aulla



Valettini replica all'opposizione: "Non c'è proprio motivo per fare polemiche sulla convocazione consiliare"

venerdì, 27 novembre 2020, 19:56

Se l'opposizione continua ad alimentare la polemica della mancata convocazione del consiglio comunale sul ponte di Albiano ritenuto necessario alla luce di presunte novità, il sindaco Roberto Valettini da parte sua chiarisce che di novità in quel momento non ce n'era alcuna.

"La richiesta di convocazione del consiglio straordinario da parte dei consiglieri di opposizione – spiega il sindaco - è avvenuta all’indomani di una dichiarazione dell’onorevole Cosimo Ferri su una notizia anticipata ma non ancora ufficiale e non ancora comunicata formalmente al comune di Aulla".

"Quindi – precisa Valettini - giustamente la presidente del consiglio ha ritenuto di non convocare un ulteriore consiglio comunale straordinario, dopo che se n'era tenuto uno pochi giorni prima, addirittura aperto ai rappresentanti delle associazioni di Albiano e che è stato molto partecipato e molto articolato".

Il sindaco ci ha spiegato che solo ieri l’altro è pervenuto dal consiglio superiore dei Lavori Pubblici il documento ufficiale in cui ha dichiarato la propria incompetenza sulle rampe provvisorie sulla A15.

A quel punto, rassicura il sindaco: "Io l’ho immediatamente trasmesso e l’ho inserito come punto all’ordine del giorno della seduta consigliare convocata per il 30 novembre".

Dunque il consiglio ci farà e la discussione sulle rampe, pure!

"Quindi – conclude Valettini - l’opposizione non ha motivi di doglianza se vuole essere costruttiva. Se, invece, vuole essere strumentale e non portare alcun contributo, allora può continuare a fare come ha fatto, facendo un'opposizione che noi riteniamo anche sterile e disutile".

Michela Carlotti