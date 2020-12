Aulla



Aulla città cardioprotetta: Elisabetta Pasqualini dona il DAE in memoria del marito Luigi

sabato, 5 dicembre 2020, 12:10

di michela carlotti

Entro il progetto "Aulla cardioprotetta, stamani l'amministrazione comunale ha inaugurato il dispositivo defibrillatore automatico esterno DAE.

Il defibrillatore è stato donato alla comunità ed alla Pubblica Assistenza Croce Bianca di Aulla da Elisabetta Pasqualini, titolare della nota attività "Gino casa", in memoria di suo marito, Luigi Giromini, morto sei anni fa stroncato da infarto.

Il sindaco Roberto Valettini ha espresso con queste parole il suo ringraziamento: "Un dono che Elisabetta fa a tutta la città, esprimendo grande sensibilità nei confronti della nostra comunità. Un pensiero utile per ricordare il marito che in tanti abbiamo potuto conoscere ed apprezzare. Uno strumento fondamentale per salvare vite. Per questo, a nome di tutta la città la ringrazio".

In questa stessa occasione, l'amministrazione comunale ha donato alla Pubblica Assistenza di Aulla una targa di ringraziamento per l'impegno profuso durante questa emergenza Covid: un impegno quotidiano e che in questi giorni ha visto anche l'associazione impegnata nella distribuzione porta a porta delle mascherine alla popolazione.

Presenti all'inaugurazione, insieme al sindaco e ad Elisabetta, anche i familiari di lei, il presidente della Croce Bianca Achille Guastalli, l'assessore Giada Moretti, la consigliera Silvia Magnani, il consigliere Gabriele Gerini.