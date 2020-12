Aulla



Aulla ha reso omaggio alla Giornata mondiale dei diritti umani

venerdì, 11 dicembre 2020, 18:26

Ieri pomeriggio la Consulta delle Donne del comune di Aulla, presieduta da Sabrina Erta, alla presenza dell'assessore Tania Brunetti, ha voluto dare il suo contributo alla giornata commemorativa della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Istituita nel 1950 a due anni dall’approvazione e proclamazione da parte dell’ONU della Dichiarazione universale dei diritti umani, la ricorrenza del 10 dicembre viene celebrata ogni hanno per ricordare i trenta articoli che compongono il documento con i suoi principi di libertà e uguaglianza dei diritti per tutti gli esseri umani ed il loro impegno nella fratellanza.

La consulta si è riunita, rispettando le normative anti Covid, davanti alla panchina rossa voluta dalla stessa consulta in via della Resistenza. Dopo aver pronunciato riflessioni sui diritti umani, la consulta ha esposto il suo nuovo impegno, consistente nell’adozione di un bimbo a distanza: un altro gesto, dunque, in quella preziosa direzione percorsa dalla consulta verso la salvaguardia e la promozione dei diritti umani.

Michela Carlotti