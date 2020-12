Aulla



Aulla, premio internazionale di arte letteraria "Città della Rosa": ecco i vincitori

mercoledì, 16 dicembre 2020, 23:29

Anche quest'anno è stato indetto il Premio Internazionale di Arte Letteraria "Città della Rosa" dall'Associazione culturale "La Brunella" con il patrocinio del comune di Aulla e della regione Toscana, in collaborazione con il cenacolo internazionale "AltreVoci" le le associazioni "Culturalmente Toscana e Dintorni", "QuerciArte" e la "Consulta delle donne di Aulla".



Dopo attenta valutazione delle tante e pregevoli opere giunte a concorso, le giurie tecniche, in piena concordanza con la presidenza onoraria e con la commissione operativa, dopo aver confermato le Distinzioni (Premi alla Carriera; Eccellenza Donna International; Eccellenza Donna Italia; Premi della Rosa), precedentemente conferite a illustri Personalità, e dopo aver stabilito il Riconoscimento di Merito per autori non presenti in classifica finale ma egualmente meritevoli di menzione, hanno così deliberato la classifica dei vincitori.

A comunicare i premi, la presidente del Premio Marina Pratici e la responsabile della segreteria esecutiva Gaia Greco.

Sezione A Poesia Inedita ‘Giovanni de’ Medici’

1° Classificata: Simona Carboni con la poesia ‘Lana di Pietre’

2° Classificata: Maria Teresa Infante con la poesia ‘Intra moenia 2020’

3° Classificata ex aequo: Egizia Malatesta con la poesia ‘I sognatori’

3° Classificata ex aequo: Tiziana Monari con la poesia ‘Dentro l’azzurro’

Premio Speciale dei Presidenti: Virginia Murru con la poesia ‘Fiore di Loto' (A Manuela, diversamente abile)

Premio Speciale delle Giurie: Vito Adamo con la poesia ‘Sognare’

Premio Speciale della Critica: Laura Pavia con la poesia 'Si scuce il cielo'

Menzione di Alto Merito:

Rita Bonini con la poesia ‘Fiori di campo’

Paolo De Silvestri con la poesia ‘Vecchio Poeta’

Emanuela Dalla Libera con la poesia ‘Dal monastero di Bose’

Marietta Gualano con la poesia 'Sacra Terra'

Lucia Lo Bianco con la poesia ‘Non soffia il vento’

Maria Mammola con la poesia ‘Di luce e di croce’

Fabrizio Oddi con la poesia ‘Nulla due volte accade’

Luca Sbenaglia con la poesia ‘Pria che i santi volgessero ai morti’

Aldo Guerrieri con la poesia 'Dubbio senza voce '

Francesco Epicoco con la poesia ‘Le mamme coraggiose‘

Premio Speciale Lunigiana:

Maria Grazia Giampietri con la poesia ‘Statue stele’

Gianluca Lorenzini con la poesia ‘Le Rose di Aulla’

Premio Speciale ad memoriam:

Sauro Micheli con la poesia ‘Rivederti’

Sezione B Narrativa Inedita ‘Adalberto di Toscana’

1° Classificati Marco Tomasin, Giovanni Ballo con l’opera ‘Il cinquanta percento’

2° Classificato Roberto Oligeri con l’opera ‘Che bionda ragazzi, quella notte sul treno!’

3° Classificata ex aequo Gladys Mabel Cantelmi con l’opera ‘Come le sirene’

3° Classificata ex aequo Luciana Vasile con l’opera ‘Il papavero neurologico’

Premio Speciale dei Presidenti: Leandro Lucchetti con l’opera ‘La presentazione’

Premio Speciale delle Giurie: Marta Carlotti con l’opera ‘Il cerchio di Maja’

Premio Speciale della Critica: Pietro Rainero con l’opera ‘Telepatia’

Menzione di Alto Merito:

Alessandro Corsi con l’opera ‘Angoli d’inferno’

Vincenzo D’Ambrosio con l’opera ‘Ngelin e il filo di parole’

Daniele Ossola con l’opera ‘Dr. Lopez c’è posta per lei’

Sezione C Poesia Edita ' Adamo Centurione '

1° Classificato Mauro Montacchiesi con l'opera ‘La Vita è amore‘ (Carta e Penna edizioni)

2° Classificato Donato di Poce con l'opera 'L'altro dire' (Helicon Edizioni)

3° Classificato ex aequo Susy Gillo con l'opera ' In punta di piedi ' (Mondadori Editore)

3° Classificato ex aequo Antonio Valentino con l' opera 'Due occhi come i tuoi' (Mondadori Editore)

Premio Speciale dei Presidenti: Franco Casadei con l'opera 'Il bianco delle vele' (Raffaelli Editore)

Premio Speciale delle Giurie: Stefano Vitale con l'opera ' Incerto Confine' (Edizioni disegnodiverso 2019)

Premio Speciale della Critica: Gabriella Paci con l'opera 'Lo sguardo oltre' (Aletti Editore)

Menzione di Alto Merito:

Teresa Cacciatore con l'opera 'I Dume' (New Book Edizioni)

Maria Cristina Biasoli con l'opera 'Oltre la Donna ' (Il cuscino di stelle Edizioni)

Fabio Clerici con l'opera 'Ogni abuso sarà punito' (Tracce per la meta Editore)

Luca Casella con l'opera 'Stati d' Animo' (Helicon Edizioni)

Daniela Feltrinelli con l'opera 'L'incanto dell'onda' (Helicon Edizioni)

Roberta Mezzabarba con l'opera 'Come cenci stesi al vento' (Youcanprint)

Leonardo Tavolaccini con l'opera 'Uno sguardo sul mondo' (Helicon edizioni)

Premio Speciale ‘La Rosa d’Oro’:

Alessandra Cinardi con l’opera 'Vita e la piramide occulta' (Armando Curcio Editore)

Michela Carlotti con l’opera 'Configurare idee' (BookSprint Edizioni)

Premio Speciale ‘Arte e Impegno’:

Lorenza Zanoni con l’opera 'Rubendo il potere del mago' (Pedrazzi Editore)

Angela Maria Fruzzetti con l'opera 'La sciarpa rosa' (Ceccotti Editore)

Silvia Barella con l'opera 'Disfano i giorni'

Sezione D Narrativa edita e Saggistica Letteraria 'Aubrey e Lina Waterfield'

1° Classificato Maria Primerano con l'opera 'Rossini lo stravagante' (Helicon edizioni)

2° Classificato Anna Maria Tamburini 'Margherita Guidacci' (Aracne Edizioni)

3° Classificato ex aequo Giampiero Della Nina 'Come grani di sabbia' (Pubblicazione Indipendente)

3° Classificato ex aequo Rita Coruzzi con l'opera 'Mi chiamo Mouhamed Alì' (Piemme Edizioni)

Premio Speciale dei Presidenti: Daniela Moreschini con l'opera 'Piacere, mi presento' (Editore S. Papini)

Premio Speciale delle Giurie: Marino Julo Cosentino con l'opera 'No!' (Giovane Holden Edizioni)

Premio della Critica: Evandro Dell'Amico con l'opera 'In mio nome, mai piu' (Regione Toscana)

Menzione di Alto Merito:



Nicolina Ros e Luigino Vador con l'opera ' Senza Ritorno' (Pontegobbo Editore)

Alberico Solimes con l' opera 'Oltre il vetro' (Vertigo Edizioni)

Arturo Croci con l'opera 'Coma' (Patrician Press Edizioni)

Danila Oppio con l'opera 'Storia di Vera' (Ipazia Books)

Stefano Saccaggi con l'opera ' Un Blues per la Vita' (Artioli 1899 Editore)

Alessandra Delogu con l'opera 'Il Golp. Noi bambini il 16 marzo' (Edizioni Arpeggio Libero 2018)

Roberto Castiglione con l'opera 'Ipazia' (Antipodes Edizioni)



Premio Speciale ad memoriam:

Raffaele Mancini con l'opera 'Erasmo' (Memoranda edizioni)

Sezione E Opere in prosa o in poesia Autori stranieri 'The Roses-Las Rosas'

1° Classificato Irma Kurti con l'opera 'In assenza di parole' (Kimerik casa Editrice)

2° Classificato Emir Sokolovic con l'opera' Paris' (Studio Moderna, 2016 editore)

3° Classificato ex aequo Moussa Kone con l'opera 'Morire liberi o vivere in schiavitù’

3° Classificato ex aequo Maria Luisa Sacchi con l'opera 'Il re senza corona'

Sezione F Opere in prosa o in poesia in Dialetto 'ntorno al fogo'

1° Classificato: Gennaro Grieco con la poesia ‘Ognuno ‘e nuje ‘na stella’

2° Classificato: Marseglia Fausto con la poesia ‘O Vrasiere’

3° Classificato: Francesco Saverio Bascio con la poesia ‘E tu scumpari’

Premio Speciale La Rosellina di Alice : Viola Della Pina con l' opera 'Mi gatito'

Sezione Le Voci del Futuro:

1° Classificati ex aequo: Julia Bellotti con l'opera 'La pecora è smarrita'

Gabriel Cupini con l'opera 'Coronavirus'



Giada Panella con l'opera 'La terra è la nostra casa'

Cloe Buralli con l'opera 'Graziella'

Giorgio Puccinelli con l'opera 'Gioiosa'

Matteo Scagno con l'opera 'La storia del maestro curioso e del 2-2-8 (Albatros edizioni)

Giulia Bianchini con l'opera 'mille anni di gas'

Martina Lupi con l'opera 'Cambiamento'

Lorenzo Di Salvio con l'opera 'Il castello di Ameglia' (Tomolo Edizioni)

Premio Speciale Cenacolo Letterario ‘Le Nove Muse‘:

Gennaro Di Leo con l'opera ‘Nora et moi‘

Premio Speciale “Associazione Culturalmente Toscana e Dintorni“:

Venera Torrisi con la poesia ‘La Rosa‘

Premio Speciale “ Associazione La Brunella" :

Alessandra Cerretti con l'opera ‘La Banda degli occhialuti 2‘ (Il ciliegio casa editrice)





Premio Speciale per il Valore della Memoria:

Nello Cresci