Aulla



Festival "Parole di Natale": la tre giorni di Marina Pratici

sabato, 19 dicembre 2020, 10:53

di michela carlotti

La poetessa e delegata alla cultura del comune di Aulla, Marina Pratici, presenta il festival “Parole di Natale – Christmas words – Fjalët e krishtlindjes božićne riječi – Paraules de Nadal”, che sarà visibile in tutto il mondo, grazie ad una “maratona” in diretta Facebook sul gruppo “Symposium: torneremo ad abbracciarci”, domenica 20, lunedì 21 e martedì 22 dicembre, con inizio alle ore 17.

“Un Natale diverso dal solito ci attende, ma non rinunceremo a stare insieme, seppur a distanza e oltre i confini, in diverse lingue del mondo. Lo faremo con il linguaggio universale della poesia, uniti dalla festa che ci è più cara, il Natale”. Così la Pratici presenta il festival la cui particolarità, come si evince dal titolo in più lingue, è che i componimenti poetici dedicati al Natale saranno declamati da autori provenienti da diverse parti del mondo nella lingua del loro Paese di origine.

Nato da un’idea della stessa Marina Pratici, il festival si avvale della collaborazione dell'associazione “Culturalmente Toscana e dintorni”, dell’Union Mundial de Poetas por la Paz y por la Libertad, del Cenacolo intercontinentale “Le nove muse” e di Bookcrossing a Massa.

A presentare il festival saranno Marina Pratici e Gaia Greco, presidente dell'associazione “Culturalmente Toscana e dintorni”.



Ecco il programma del festival, con orari e nomi degli autori.



Domenica 20 dicembre: ore 17 Vito Adamo; ore 17,05 Vincenzo D'Ambrosio; ore 17,10 Fabio Clerici; ore 17,15 Ester Cecere; ore 17,20 Arjan Kallco; ore 17,25 Isabella Sordi; ore 17,30 Gian Guido Grassi; ore 17,35 Annalisa Tacoli; ore 17,40 Erika Casanova; ore 17,45 Maria Cristina Antoniotti.



Lunedì 21 dicembre: ore 17 Viviana Sgorbini; ore 17,05 Alessandra Cerretti; ore 17,10 Rita Bonini; ore 17,15 Craig Czury; ore 17,20 Laura Delpino; ore 17,25 Francesca Bianchi; ore 17,30 Roberta Incerpi; ore 17,35 Angela Maria Fruzzetti; ore 17,40 Arjan Kallco; ore 17,45 Tullio Rizzini.



Martedì 22 dicembre: ore 17 Sara Pacini; ore 17,05 Joan Joseph Barcelò; ore 17,10 Daniela Tresconi; ore 17,15 Rita Innocenti; ore 17,20 Egizia Malatesta; ore 17,30 Arjan Kallco; ore 17,35 Kiara Aradia; ore 17,40 Gabriella Paci; ore 17,45 Emir Sokolović.



“Ringrazio i tanti autori, italiani e stranieri, che animano con competenza e gentilezza – aggiunge Marina Pratici – questi giorni non facili, tenendo vivo l'amore per la letteratura e la poesia, e facendo compagnia alle persone sole".



Infine, un cenno doveroso va fatto al gruppo “Symposium: torneremo ad abbracciarci”: nato su Facebook durante la prima fase della pandemia nella scorsa primavera, ha raggiunto i 2mila iscritti ed è molto attivo, con tre appuntamenti settimanali: il martedì dedicato alla letteratura per l'infanzia, il giovedì dedicato alle tematiche sociali, il venerdì dedicato alle tematiche ambientali.