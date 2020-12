Aulla



Il concorso pubblico della Pro Loco per bambine e bambini 'Natale ad Aulla'

domenica, 13 dicembre 2020, 17:51

Ventisei disegni di bambine e bambini partecipano al concorso online "Natale ad Aulla" indetto dalla Pro Loco. Tanti disegni a colori, che spaziano da immagini classiche degli addobbi natalizi a rappresentazioni dei luoghi della città addobbata a festa.

"Nonostante il periodo difficile è bello poter vivere a colori: quindi, ecco a voi i disegni dei bimbi che partecipano al concorso Natale ad Aulla". Così la proloco aullese presenta tutti i disegni natalizi nella sua pagina Facebook.

E' possibile votare fino al 20 dicembre e per farlo, basta andare sulla pagina facebook "Pro Loco Città di Aulla" e cliccare like sul disegno prescelto.

Ci saranno premi per tutti i partecipanti al concorso, che è finalizzato al coinvolgimento dei bimbi in questo Natale speciale in cui, pur nella distanza, possono essere tutti comunque vicini.

M.C.