Aulla



Italgas: ripristinata la connessione delle reti di distribuzione di Bettole e Caprigliola

venerdì, 18 dicembre 2020, 12:57

Italgas ha completato oggi i lavori di ripristino della connessione fisica delle reti di distribuzione del gas naturale di Bettole e Caprigliola al sistema regionale di trasporto del gas. La fase finale dell’intervento è stata seguita di persona, questa mattina, dal Sindaco di Aulla Roberto Valettini.



Le reti delle due frazioni del Comune di Aulla erano rimaste isolate dopo il crollo del ponte di Albiano Magra, avvenuto lo scorso mese di aprile, che aveva danneggiato irrimediabilmente anche la condotta del gas. In questi mesi la fornitura del servizio ai residenti delle due località è stata garantita ricorrendo all’impiego di carri bombolai. Risolta l’emergenza e assicurata la continuità del servizio per tutte le utenze, i progettisti Italgas si sono concentrati sull’individuazione di un nuovo percorso per la condotta di collegamento che non comportasse l’attraversamento del fiume.



I lavori, che sono iniziati lo scorso luglio e hanno comportato la posa di 4 chilometri di condotta stradale, sono proseguiti anche in questi mesi di emergenza sanitaria grazie all’utilizzo delle tecnologie sviluppate nella Digital Factory Italgas che consentono di operare in sicurezza, riducendo al minimo gli spostamenti delle persone, e con un elevato grado di efficacia. Tra queste, l’applicazione “WorkOnSite” ha reso più efficienti e veloci le verifiche di conformità dei cantieri; verifiche che in passato erano effettuate con tradizionali moduli su carta. “WorkOnSite” è basata su un algoritmo di intelligenza artificiale che sfrutta il riconoscimento delle immagini per verificare in tempo reale il rispetto delle specifiche progettuali nelle diverse fasi di cantiere.