Aulla



Ponte di Albiano, tra 15 mesi aperto al traffico. Rampe sulla A12 pronte a maggio 2021

venerdì, 18 dicembre 2020, 20:47

di michela carlotti

Sono tre i principali step previsti dal cronoprogramma presentato oggi dal commissario straordinario per la ricostruzione, Fulvio Maria Soccodato, nella videoconferenza con il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, l'assessore alle infrastrutture della regione Liguria, Giacomo Raul Giampedrone e la ministra alle infrastrutture e trasporti, Paola De Micheli.



Il nuovo piano commissariale coinvolge complessivamente oltre trenta enti, due regioni, due province e vari comuni, per un costo complessivo di 30,9 milioni di euro. E' stato presentato da Soccodato come un intervento sfidante che ha l'ambizione di recuperare gli otto mesi persi dal crollo avvenuto lo scorso 8 aprile e "superare gli errori del passato che conosciamo molto bene" come ha detto la ministra De Micheli.



Il primo step, il più complesso, riguarda l'intervento di ricostruzione del ponte: un intervento per 23,8 milioni di euro, che non è solo una mera ricostruzione ma un intervento di sistema che dovrebbe andare a risolvere le varie criticità migliorando le interconnessioni stradali e la viabilità locale. Sono previsti anche un percorso pedonale ed uno ciclopedonale protetti di 2,5 metri ciascuno ai lati del nuovo viadotto, oltreché la riqualificazione dei reliquiati ferroviari e delle aree pertinenziali. Il nuovo viadotto avrà una lunghezza totale di 288 metri e sarà composto da quattro campate di cui due centrali più ampie da 90 metri ciascuna e due di riva da 54 metri.



Il commissario Soccodato si è particolarmente soffermato sull'abbattimento delle tempistiche autorizzative che dovrebbero concludersi entro gennaio 2021 con il progetto esecutivo pronto entro febbraio e l'inizio lavori previsto per marzo: "un record per un'opera di questa mole" ha detto.



Altro step riguarda la rimozione delle macerie: un intervento che ha un costo di 3,6 milioni di euro e che è programmato in modo tale da minimizzare l'interferenza con la ricostruzione del ponte. L'avvio della rimozione avverrà entro marzo 2021 per concludersi a giugno. Anche in questo caso non si tratterà di semplice rimozione delle materie dall'alveo del fiume ma, come ha spiegato Soccodato, sarà necessario smontare, trasportare e conservare singoli elementi strutturali e intere parti di opera.



Il terzo step riguarda la costruzione del collegamento provvisorio, ovvero delle rampe di accesso all'autostrada A12. Soccodato ha spiegato che di fronte a quattro alternative possibili, la soluzione finale è arrivata in esito ad una valutazione che ha tenuto conto principalmente di due fattori:l'affidabilità dei tempi di realizzazione e la sicurezza per gli utenti a fronte di un traffico importante. Alla fine la scelta è ricaduta, dunque, sulla A12 anziché sulla A15 con le rampe di accesso e di uscita a Ceparana.



Saranno 15 chilometri di rampe quasi totalmente percorse su autostrada e per soli 3 chilometri nella SS tra Albiano e Ceparana. L'avvio dei lavori è previsto a metà febbraio con consegna a maggio 2021. Quattro mesi, dunque, per allestire le rampe e ridurre i tempi di percorrenza per un costo di 3,5 milioni di euro. Il commissario Soccodato ha spiegato che il percorso alternativo porterà ad una riduzione di 5 chilometri rispetto a quello attuale, ma l’effetto più rilevante incide sulla diminuzione dei tempi di percorrenza.



Il sindaco Valettini nel riconoscere le capacità del nuovo commissario ed apprezzarne pragmatismo, attenzione e capacità di ascolto, non ha mancato di puntualizzare che la scelta delle rampe è ricaduta sulla A12 anziché sulla A15 e di rappresentare il grave disagio subito dalla comunità e dal commercio locale nonché la conseguente esigenza di partire quanto prima: non si può fare altrimenti, è stata la risposta unanime nel riconoscimento della più rapida e sicura soluzione adottabile, come corale è stato il riconoscimento della sopraggiunta rapidità favorita anche da un cronoprogramma che prevede lavori H24 sette giorni su sette.



Il commissario Soccodato ha comuicato che sul sito www.commissario.albiano.gov.it saranno disponibili tutti gli aggiornamenti sull'andamento dei lavori, al fine di rendere partecipi i cittadini e tenerli costantemente informati.



Il presidente Eugenio Giani, nella consapevolezza del sacrificio della comunità albianese, ha dichiarato la disponibilità a studiare interventi a sostegno delle categorie economiche danneggiate dall'isolamento.



L'assessore Giampedrone ha ribadito la massima disponibilità alla collaborazione per traguardare con fiducia ed il prima possibile alla soluzione. Ha poi proposto di prendere nuovamente in considerazione la formula precedentemente vigente della gratuità del tragitto autostradale ai residenti.



La ministra De Micheli ha concluso la sessione con l'invito a continuare a lavorare con questa rinnovata energia e collaborazione agli obiettivi per la popolazione.