Aulla



Serinper, la denuncia del sindacato: "Bambini in sovrannumero e pochi operatori privati della loro vita sociale"

martedì, 8 dicembre 2020, 17:18

di aldo grandi

Che qualche politico abbia chiesto di "sistemare" qualche amico, in Italia non fa notizia. E' una prassi nazionale, il cancro che ha fagocitato la meritocrazia e che ha permesso di portare nei posti chiave persone inadatte ai ruoli.

Ciò che ci turba, invece, è l'andamento della gestione delle strutture: e sul punto, non esistono attenuanti.

Strutture di accoglienza per minori: bambine e bambini o adolescenti, allontanati da famiglie difficili con problematiche di dipendenza, d'indigenza, d'inadeguatezza genitoriale.

Queste strutture diventano la famiglia che accoglie creature senza colpa, per accudirle, educarle ed allevarle fino alla risoluzione delle criticità familiari oppure, nei casi d'impossibilità di recupero delle capacità genitoriali, fino all'adozione od al raggiungimento della maggiore età.

E' la logica del profitto che fa rigurgitare, soprattutto quando si spinge entro confini che dovrebbero coincidere con i recinti dell'incolumità e delle tutele personali. Sono quindi le gravi violazioni agli standard che queste strutture devono garantire, il vero scandalo.

La legge regionale toscana 41/2005 e il regolamento approvato con DPGR 2/R/2018 così come modificato con DPGR 11 settembre 2018, n.50/R, stabiliscono tutti i requisiti strutturali ed organizzativi che le strutture devono possedere per essere autorizzate al funzionamento.

Ma chi deve verificare questi requisiti? Un'apposita commissione multidisciplinare di vigilanza e controllo dell'azienda Usl con ispezioni che deve fare almeno una volta all'anno dentro le strutture.

Di queste ispezioni, la commissione USL deve redigere verbale da trasmettere al Comune che è l'e nte responsabile del rilascio dell'autorizzazione iniziale all'apertura della struttura: se il verbale dice che ci sono anomalie, il comune deve emettere sanzioni a seconda della gravità delle inadempienze riscontrate dalla commissione Usl, fino ad arrivare anche al provvedimento di chiusura.

Se, però, succede, come pare sia successo - cosa che la magistratura dovrà accertare - che qualche funzionario avverte la struttura che arriverà l'ispezione della commissione Usl, oppure se la commissione USL fa l'ispezione, ma fa finta che vada tutto bene e non verbalizza le inadempienze della struttura, oppure se succede che la commissione Usl verbalizza le inadempienze, ma il comune non emette sanzione né provvedimento di chiusura? Ecco, allora finisce com'è finita oggi con il caso Serinper.

In attesa che l'inchiesta faccia il suo corso, il sindacato Cisl ci fa sapere di essere intervenuto la scorsa estate aprendo un tavolo sulla questione del personale. Nello specifico, Cisl FP ha segnalato alla direzione aziendale USL il problema del rapporto tra numero di operatori-utenti e numero di utenti accolti.

Il segretario Cisl FP Toscana Nord, Enzo Mastorci (in foto), ha rilasciato un'intervista che lascia poco spazio ai dubbi.

Avevate riscontrato delle criticità?

Si gli operatori e le operatrici ci hanno segnalato alcune criticità che li riguardava nello svolgimento del loro lavoro che li metteva in condizione di non poterlo fare secondo i dettati del CCNL, contratto collettivo nazionale di lavoro.

Di cosa si trattava nello specifico?

Vi era una totale disorganizzazione negli orari che cambiavano continuamente e imponevano agli operatori/operatrici turni massacranti. I turni cambiavano di giorno in giorno e non consentivano alle persone di avere una vita sociale. Vi era spesso un sovrannumero di bambini nella struttura riducendo la qualità del servizio che costringeva le operatrici e operatori ad una enorme fatica fisica e mentale. Il numero del personale in servizio era spesso insufficiente al bisogno.

Come avete proceduto?

Abbiamo prima chiesto le informazioni necessarie alla Società della Salute relativamente ai rapporti bambini/operatori e successivamente abbiamo chiesto alla azienda un incontro di contrattazione dove abbiamo segnalato tutte le inadempienze contrattuali e organizzative. Abbiamo inoltre fatto una raccolta firme che si opponeva alla riorganizzazione del servizio che la cooperativa aveva di fatti imposto al personale.

Com'è finita?

L'inizio della trattativa è stato molto difficile poi dopo gli incontri le cose sono state sistemate nella quasi totalità. Rimaneva da risolvere il problema della cosiddetta "reperibilità passiva" che costringe operatrici e operatori a dormire in struttura senza una adeguata ricompensa economica. Dobbiamo dire però che dopo l'apertura dei tavoli sindacali tra il personale è arrivato un benessere lavorativo sconosciuto. Ovviamente il benessere lavorativo si riflette poi anche nel servizio reso ai bambini e bambini ospiti della struttura.