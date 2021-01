A vent’anni dall’inizio delle ricerche e dei restauri a San Caprasio si inaugurano il restaurato fonte battesimale medievale con la grande icona di Rolando Paganini e i nuovi poli liturgici

Altri articoli in Aulla

domenica, 17 gennaio 2021, 20:03

Nel 1942, in pieno conflitto mondiale, quando le bombe non avevano ancora colpito Aulla, Antonio Cappellini pubblicava con la tipografia Terrile Olcese di Genova un fascicolo intitolato “Aulla e la sua insigne Abbazia”, una sintesi di studi già noti, ma importante per portare un po’ di luce sul destino di...

venerdì, 15 gennaio 2021, 11:48

Lidl Italia, catena di supermercati con oltre 660 punti vendita presenti su tutto il territorio, ieri ha tagliato il nastro di un nuovo store ad Aulla in Viale Lunigiana: si tratta del 38° punto vendita inaugurato dallo scorso maggio ad oggi

martedì, 12 gennaio 2021, 18:27

Mariotti lascia la protezione civile e bilancio, per mantenere solo l'urbanistica. L'annuncio è stato dato a fine mattinata in una videoconferenza stampa dell'interessato, alla presenza del sindaco Roberto Valettini e del consigliere capogruppo di maggioranza Gabriele Gerini

domenica, 10 gennaio 2021, 18:48

Nome d'arte "Sp8ky" che si pronuncia all'inglese "spooky", Niccolò Gavazzi è un rapper emergente di Aulla. Ha ventun'anni, è iscritto all'ultimo anno del corso di laurea in grafica e comunicazione pubblicitaria, prevede di laurearsi ad ottobre e di proseguire con un Master a Milano

domenica, 10 gennaio 2021, 18:44

Nicola Biglioli, coordinatore comunale di Forza Italia Aulla e vice-coordinatore provinciale di Forza Italia giovani, lancia la sua accusa all’operato dell’amministrazione comunale aullese

domenica, 10 gennaio 2021, 14:57

Sta per ripartire il tour mondiale della poetessa Marina Pratici, originaria di Aulla da dove è partita per portare la cultura italiana nel mondo