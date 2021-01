Aulla



Ad Aulla arriva il sistema "Easy Park"

sabato, 23 gennaio 2021, 13:11

E' il servizio di mobile parking più diffuso in tutt'Italia ed in Europa. Esso consente di gestire il parcheggio in modo veloce direttamente dal proprio cellulare.



Come fare? Innanzitutto occorre scaricare l’App EasyPark disponibile per tutti i dispositivi iOS, Android e Windows Phone.



Una volta scaricata è necessario registrarsi tramite l’App oppure attraverso il sito www.easyparkitalia.it. Dopodiché con il credito è possibile cominciare a pagare la sosta direttamente dall’app inserendo il numero di targa del veicolo e l’orario di fine sosta.



Un'mportante opzione è che durante la sosta si può decidere di prolungare la sua durata direttamente dal cellulare, oppure di interromperla anticipatamente al rientro in auto, imitando il costo del parcheggio alla sosta effettivamente consumata in base alle tariffe stabilite dall’amministrazione comunale.



E' un sistema che l'amministrazione comunale ha ritenuto utile e funzionale anche in considerazione della pandemia, al fine di limitare le interazioni degli automobilisti con la colonnina emettrice dei tagliandi di parcheggio.



La polizia municipale potrà verificare la corretta attivazione della sosta tramite il controllo remoto della targa dell’auto: ma è consigliato, per chi usa frequentemente l’applicazione, scaricare dal sito il tagliando EasyPark e posizionarlo a vista sul cruscotto.



Per tutte le informazioni sul servizio Easy Park, potete visitare il seguente link: https://easyparkitalia.it/

Michela Carlotti