Aulla celebra il “Giorno della Memoria” con un doppio appuntamento

sabato, 23 gennaio 2021, 13:11

E' il servizio di mobile parking più diffuso in tutt'Italia ed in Europa. Esso consente di gestire il parcheggio in modo veloce direttamente dal proprio cellulare. Come fare? Innanzitutto occorre scaricare l’App EasyPark disponibile per tutti i dispositivi iOS, Android e Windows Phone

lunedì, 18 gennaio 2021, 17:24

La scuola paritaria dell’infanzia “Edmondo De Amicis” gestita dalla congregazione delle suore Figlie di Gesù, è una vera e propria istituzione ad Aulla

domenica, 17 gennaio 2021, 20:07

Domenica prossima alle 15, il vescovo Giovanni Santucci inaugurerà i nuovi poli liturgici della chiesa di san Caprasio, tra i quali il restaurato fonte battesimale medievale che torna ad essere utilizzato dopo esser stato nascosto per secoli sotto le pavimentazioni della chiesa

domenica, 17 gennaio 2021, 20:03

Nel 1942, in pieno conflitto mondiale, quando le bombe non avevano ancora colpito Aulla, Antonio Cappellini pubblicava con la tipografia Terrile Olcese di Genova un fascicolo intitolato “Aulla e la sua insigne Abbazia”, una sintesi di studi già noti, ma importante per portare un po’ di luce sul destino di...

venerdì, 15 gennaio 2021, 11:48

Lidl Italia, catena di supermercati con oltre 660 punti vendita presenti su tutto il territorio, ieri ha tagliato il nastro di un nuovo store ad Aulla in Viale Lunigiana: si tratta del 38° punto vendita inaugurato dallo scorso maggio ad oggi

martedì, 12 gennaio 2021, 18:27

Mariotti lascia la protezione civile e bilancio, per mantenere solo l'urbanistica. L'annuncio è stato dato a fine mattinata in una videoconferenza stampa dell'interessato, alla presenza del sindaco Roberto Valettini e del consigliere capogruppo di maggioranza Gabriele Gerini