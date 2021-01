Aulla



Inaugurato il nuovo supermercato Lidl: 1200 mq di area vendita

venerdì, 15 gennaio 2021, 11:48

di michela carlotti

Lidl Italia, catena di supermercati con oltre 660 punti vendita presenti su tutto il territorio, ieri ha tagliato il nastro di un nuovo store ad Aulla in Viale Lunigiana: si tratta del 38° punto vendita inaugurato dallo scorso maggio ad oggi.

L’inaugurazione presenziata dal sindaco Roberto Valettini accompagnato dall'assessore al commercio Giada Moretti, si è svolta nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti-covid: norme che resteranno attive per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, con collaboratori muniti di mascherine e guanti monouso, mentre alle casse sono installate barriere in plexiglass. Ai clienti in attesa di entrare nel punto vendita vengono forniti l’igienizzante per le mani o i guanti monouso, oltre ad un carrello igienizzato per gli acquisti.

Il nuovo supermercato, sostituisce lo storico Lidl situato nelle immediate vicinanze: la vecchia struttura, inaugurata nel 2001, non era più rispondente alla nuova immagine aziendale. Con questo nuovo store, Lidl vuole offrire ai propri clienti un’esperienza d’acquisto più funzionale e totalmente rivisitata grazie ad un nuovo edificio moderno, luminoso e più ampio, con una superficie di vendita quasi raddoppiata.

Dal punto di vista occupazionale, sono stati assunti 4 nuovi collaboratori che si vanno ad aggiungere al team già in forza al punto vendita dove, tra gli altri, sono presenti 2 colleghi che hanno vissuto il grande percorso evolutivo compiuto dall’azienda alla quale sono legati da oltre 20 anni.

Il nuovo punto vendita, che sorge su un’area precedentemente occupata da un fabbricato dismesso, è stato realizzato con grande attenzione all’ambiente e all’efficienza energetica, in linea con la politica di sviluppo green di Lidl Italia.

L’edificio, che rientra in classe energetica A+, è dotato di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale, presenta un’area vendita di oltre 1.200 mq e dispone di un impianto fotovoltaico da 111 kW. Inoltre, l’impianto di luci a LED del punto vendita consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione. Il 100% dell’energia utilizzata dal supermercato proviene da fonti rinnovabili.

Quest’investimento rientra nel piano da oltre 400 milioni di euro messi in campo dall’azienda nel 2020 per l’apertura di 50 nuovi punti vendita, diversi interventi di restyling della rete esistente ed importanti investimenti nella logistica.

Gli orari di apertura del supermercato sono pensati per garantire sempre il miglior servizio, evitando il più possibile l’affollamento del punto vendita: dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:30 e la domenica dalle 8:00 alle 21.