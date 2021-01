Aulla



Investito da un'auto in pieno centro: il conducente si dà alla fuga, ma poi ci ripensa

sabato, 30 gennaio 2021, 20:54

di michela carlotti

Si chiama Giorgio Baldassini, ha 63 anni e vive ad Aulla. E’ stato investito da un’auto intorno alle 18.35 mentre attraversava le strisce pedonali sulla via Nazionale all’altezza dell’angolo con via Vittorio Veneto che conduce alla ex stazione ferroviaria in centro Aulla. Le sue condizioni non sono gravi.

Dalle primissime testimonianze raccolte, l'auto che lo ha travolto, una vecchia Fiat Panda, aveva due uomini all'interno dell'abitacolo.

Il pedone stava attraversando la strada sulle strisce pedonali sulle quali transitava anche una ragazza che, fortunatamente, è riuscita a scansarsi e ad evitare l’impatto. L'auto si è data alla fuga, ma in un secondo momento il conducente si è presentato spontaneamente alla caserma di carabinieri di Pontremoli per la deposizione che al momento è ancora in corso.

Sul luogo dell’incidente è subito intervenuta la Pubblica Assistenza Croce Bianca di Aulla che ha trasportato il paziente in ospedale a Pontremoli. All’arrivo dei soccorritori, l’uomo era vigile. Al momento gli è stata diagnosticata la frattura di una costola.