Aulla



Iscrizioni insufficienti: sfuma l’ipotesi del socio-sanitario ad Aulla

mercoledì, 27 gennaio 2021, 20:54

di michela carlotti

Il sindaco Annalisa Folloni, delegata alla Pubblica Istruzione presso l’Unione dei Comuni Montana della Lunigiana, nel tardo pomeriggio ha comunicato i numeri degli iscritti al primo anno del corso di studi socio-sanitario. Il dato è nettamente al di sotto delle aspettative: sono solo tre gli iscritti.

Sfuma così l’ipotesi dell’avvio del nuovo corso ad Aulla: ipotesi che era stata percorsa come extrema ratio per salvare il salvabile, cercando di mantenere quell’offerta formativa nei confini di Lunigiana dopo che, per ben cinque anni consecutivi, non si erano registrate iscrizioni presso la sede di Fivizzano.

Il trasferimento del corso socio-sanitario da Fivizzano ad Aulla, ha animato il dibattito politico di questi ultimi mesi ed in attesa degli esiti odierni, la scelta nell’immediato ha avuto l’effetto di generare un fronte compatto di tutte le opposizioni contro il sindaco Gianluigi Giannetti e la sua amministrazione comunale. Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Italia Viva, Sinistra Unita per Fivizzano: tutti si erano espressi contro il trasferimento del corso ad Aulla.

Critiche che il sindaco Giannetti ha sempre respinto al mittente, palesando lo sforzo compiuto dall’amministrazione comunale per le politiche scolastiche comunali. Oltre 4 milioni di euro di investimenti per le scuole: 2 milioni 600 mila euro per il nuovo campus dello studente con il recupero di tutta l’area compresa tra le scuole medie e l’istituto Pacinotti, 1 milione 100 mila euro per le scuole elementari, 225 mila euro per l’istituto agrario, 80 mila euro per l’ostello, 80 mila euro per la scuola di Monzone.

Ed ancora: il pacchetto scuola con libri, trasporto, tablet, vitto e alloggio gratis per tutti gli iscritti alle prime classi degli istituti superiori di Fivizzano.

I consiglieri capogruppo dell’opposizione, Alessandro Domenichelli e Mirco Moscatelli, hanno accolto il dato con la prevedibilità del sole ad agosto, rimarcando ritardi ed assenza di orientamento e marketing preventivo da parte dell’amministrazione comunale.

Si sono però detti pronti a collaborare per il bene della collettività, lavorando a partire dai numeri complessivi della popolazione scolastica lunigianese che registrano una curva inesorabile di decrescita: curva che, evidentemente, non può essere affrontata in coda al problema ma anticipata e contrastata con politiche scolastiche unitarie da parte di tutti i quattordici comuni di Lunigiana.