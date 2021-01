Aulla



La scuola paritaria dell’infanzia di Aulla è salva: da settembre riparte rinnovata ed ampliata

lunedì, 18 gennaio 2021, 17:24

di michela carlotti

La scuola paritaria dell’infanzia “Edmondo De Amicis” gestita dalla congregazione delle suore Figlie di Gesù, è una vera e propria istituzione ad Aulla.

Centro educativo e formativo situato nel centro storico della città, ha all’attivo novant’anni di presenza nella realtà aullese e lunigianese.

La notizia dell’impossibilità per le suore di continuare a gestire la scuola e l’ipotesi di chiusura, ha creato un vero e proprio allarme tra i genitori degli alunni e gli insegnanti che si sono presto dati da fare per garantirne la prosecuzione.

E ci sono riusciti molto bene: hanno creato un comitato di gestione per occuparsi direttamente del centro e non solo la scuola non chiuderà, ma da settembre amplierà la sua offerta formativa con l’apertura di una “sezione primavera” che accoglierà bambini dai ventiquattro mesi ai tre anni, in aggiunta alla storica scuola dell’infanzia per bambini dai tre ai sei anni.

In più, grazie alle attività previste dal nuovo progetto “ Testa, cuore e…mani: un anno a scuola di natura” finanziato dalla Fondazione Carispe per circa 10mila euro, verrà installata una grande aula open-air per attività manuali e pratiche di orticoltura e giardinaggio, nel grande cortile della scuola.

Attenzione particolare sarà data alle esigenze dei genitori che lavorano, prevedendo ingressi anticipati e uscite posticipate per dare maggiore tranquillità sia agli adulti, sempre in lotta con il tempo, sia ai piccoli, ospitandoli in luoghi piacevoli e idonei, con la presenza di personale competente e preparato.

Tutto questo è previsto e fortemente voluto dal nuovo comitato di gestione della scuola che succederà, con rimpianto ma proprio con l’intento di portare avanti il loro prezioso messaggio educativo, a quello della Congregazione delle Figlie di Gesù, formato da insegnanti, genitori e sostenitori dell’iniziativa, con la collaborazione della Curia e del Comune di Aulla.

È già possibile iscrivere i propri figli per l’anno scolastico 2021/2022 attraverso questi contatti: scuolainfanzia.aulla@libero.it 3474968334, 0187420154.