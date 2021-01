Aulla



Niccolò Gavazzi, in arte "Sp8ky": il giovane rapper aullese

domenica, 10 gennaio 2021, 18:48

di michela carlotti

Nome d'arte "Sp8ky" che si pronuncia all'inglese "spooky", Niccolò Gavazzi è un rapper emergente di Aulla. Ha ventun'anni, è iscritto all'ultimo anno del corso di laurea in grafica e comunicazione pubblicitaria, prevede di laurearsi ad ottobre e di proseguire con un Master a Milano.

Fa musica per passione e da circa un anno e mezzo ci si dedica con serietà ed impegno.

Scrive testi e melodie, ha caricato due tracce su you tube e nove su spotify. Sta lavorando ad alcuni inediti ed ha in programma un video musicale per il prossimo mese.

Alla domanda "Prova a descriverti" ci ha risposto così: "Non ho bisogno di costruirmi un personaggio: sono sempre me stesso".

Di recente Sp8ky ha remixato un fortunato brano del rapper statunitense Post Malone mettendoci parole sue con un risultato interessante e rappresentativo del momento che stiamo vivendo, soprattutto dal punto di vista dei ragazzi della sua generazione.

Nel testo Sp8ky parla del lockdown, delle restrizioni che hanno chiuso in casa giovani che, come lui, a quell'età vivono e sperimentano al massimo la loro socialità.

"Noi giovani vogliamo vivere. Mi manca andare in giro col freddo, mi manca andare in disco d'inverno, mi manca fare quel che è normale. Perché qua, per noi non c'è un futuro". Sono alcune delle parole di un testo che traduce tutta l'innaturalezza di un contesto emergenziale che risulta particolarmente costrittivo e deprivante per i giovani.

Non mancano i riferimenti alla gravità delle conseguenze di una pandemia che ha i suoi esiti devastanti anche sul piano economico, con la rabbia che sale tra la gente che fatica ad arrivare a fine mese: "La gente qua morirà di covid o di povertà. Pensa a mamme che non hanno soldi per i figli, perché è facile stare uniti o parlare con i partiti", sono le altre strofe del remix.

"Mi è venuto in mente di scrivere questa canzone – spiega Niccolo' Gavazzi - nel periodo in cui mi sentivo in catene in seguito ai dpcm imposti dal governo. La canzone è un remix di Post Malone. Le basi musicali non le produco io, mentre per quanto riguarda i testi e la metrica faccio tutto da solo, compresa la registrazione e il mix audio. Mi ispiro molto a post malone e travis scott".

Del suo remix, Niccolò ha fatto anche un video che è scaricabile alla pagina social dell'autore https://www.instagram.com/p/CHtFNtxFq7i/