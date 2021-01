Aulla



Rimpasto di giunta senza sottintesi? Mariotti rimette due deleghe e tiene l'urbanistica

martedì, 12 gennaio 2021, 18:27

di michela carlotti

E' raro in politica, ma può succedere che un assessore rinunci alle pluri-deleghe per concentrarsi al meglio su una, lasciando il resto ad altri colleghi con l'unico scopo di far prevalere l'interesse pubblico sulle ambizioni personali?

Attore e protagonista di questa vicenda è l'assessore Marco Mariotti. Nulla di più lontano, dunque, da una crisi di giunta: stando a quanto comunicato, infatti, quella di rimettere due delle sue tre deleghe assessoriali, è stata una scelta condivisa con il sindaco e tutto il gruppo consigliare di maggioranza.

Mariotti lascia la protezione civile e bilancio, per mantenere solo l'urbanistica. L'annuncio è stato dato a fine mattinata in una videoconferenza stampa dell'interessato, alla presenza del sindaco Roberto Valettini e del consigliere capogruppo di maggioranza Gabriele Gerini.

"Ho ritenuto opportuno fare una riflessione su quelle che possono essere le sfide che dovremo affrontare nell'ultimo anno e mezzo che ci separa dalla fine del mandato. Tra queste – ha dichiarato Mariotti - c'è n'è una particolarmente importante ed impegnativa che è la stesura del POC Piano operativo comunale. Ho scelto di concentrare il mio operato futuro su questo importante passaggio".

"Non nascondo – prosegue Mariotti - l'ambizione di proseguire con tutte le deleghe, ma ho riflettuto sull'opportunità di concentrarmi sull'urbanistica. Stiamo concludendo il piano strutturale intercomunale con l'Unione dei Comuni, che è la cornice entro cui va ad agire il piano operativo comunale. Il POC comporterà un iter complesso che dovrà partire a breve per adeguare il vecchio piano regolatore alle nuove normative regionali e nazionali, con il coinvolgimento della parte amministrativa, delle varie componenti politiche, imprenditoriali e dei cittadini stessi. Io mi concentrerò su questo aspetto che richiede molte energie, per cui la coesistenza di tre deleghe così importanti non è più sostenbile".

Una rinuncia a due deleghe che, come precisa l'assessore Mariotti, non vuol dire una diminuzione dell'impegno ma una concentrazione maggiore su un aspetto prioritario dell'attività amministrativa dell'Ente.

Un atto di responsabilità e serietà politica, come lo ha definito il sindaco Roberto Valettini: "Ho cercato di comprendere se Marco era determinato nelle scelte che andava a compiere ed ho avuto la conferma della sua piena convinzione di concentrarsi sul piano operativo comunale che è certamente un impegno assorbente, che verrà gestito esclusivamente ed interamente dal comune di Aulla e che per questo richiederà uno sforzo notevole".

Una scelta doppiamente apprezzabile, ha commentato inoltre il sindaco, perché Mariotti non lascia un lavoro incompiuto nelle altre competenze assessoriali: "Credo che anteporre l'interesse pubblico a quella che può essere l'ambizione personale di avere più deleghe, sia un atto di responsabilità che l'assessore Mariotti ha compiuto pur avendo condotto tutto bene: perchè il piano di protezione civile è stato approvato all'unanimità nell'ultimo consiglio comunale, gli altri impegni come l'assestamento di bilancio al 30 novembre, sono stati portati a compimento in maniera assolutamente corretta e quindi quello che oggi l'assessore esprime è un atto di responsabilità che credo sia doppiamente apprezzabile".

Il sindaco ha sottolineato l'assoluta armonia e sintonia con cui si è proceduto a questo passaggio, precisando che non c'è alcun sottinteso.

Il capogruppo Gabriele Gerini ha unito, a quello del sindaco, il suo apprezzamento e quello di tutto il gruppo consigliare di maggioranza, per il lavoro svolto negli anni dall'assessore Marco Mariotti e la stima per la sua scelta, quale atto di responsabilità per affrontare al meglio la complessa sfida del piano operativo comunale. "Mariotti ha portato a compimento un percorso e quindi non lascia nulla di incompiuto. Lo ritiene concluso per cui ora può concentrarsi su questa nuova sfida che è il POC. Ha fatto un gesto inusuale ma di responsabilità che va in controtendenza e va apprezzato. Ed è un giusto che gliene sia dato merito. Siamo in assoluta armonia, siamo con lui e lo appoggiamo in questa scelta".

Le deleghe al bilancio e protezione civile, dunque, tornano al sindaco che però ha già annunciato che non le tratterrà e le rimetterà quanto prima, senza però dire altro riguardo ai papabili o designati e senza far trasparire alcuna eventuale frizione tra i partiti che, si sa, si stanno preparando per le imminenti elezioni provinciali.