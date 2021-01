Aulla



Riparte il tour della poetessa aullese Marina Pratici

domenica, 10 gennaio 2021, 14:57

di michela carlotti

Sta per ripartire il tour mondiale della poetessa Marina Pratici, originaria di Aulla da dove è partita per portare la cultura italiana nel mondo.

Il tour 2021 di Marina Pratici toccherà le città di Roma e Milano in Italia, di Cracovia in Polonia, di Bruxelles in Belgio, di Bucarest in Romania, di San Francisco e Los Angeles negli Stati Uniti, ma anche l’isola caraibica di Cuba.

Gli eventi si svolgeranno in presenza, dove e quando possibile, e online, e durante questi verranno presentati gli ultimi tre libri della poetessa aullese (“ROSAntide”, “L’etica della piuma” e “La tenacia dell’onda”), che si trovano già nelle librerie delle città che verranno toccate dal tour mondiale.

“Ho sempre creduto nel lavoro di squadra e grazie alla mia magnifica squadra, si riparte” - dichiara Marina Pratici, la quale coglie l’occasione per ringraziare - “la carissima Maria Eugenia Miano, direttrice delle Edizioni Helicon; Margot Pin, amica e agente letteraria senza pari; Anna Montella, grande webmaster; Augustine P. Martel, Gerda García Hernández e Rodolfo Vettorello per il costante sostegno. E grazie, grazie alla mia famiglia, di certo la mia poesia più amata”.

E il 2021 si apre con un’altra bella soddisfazione per Marina Pratici: la riconferma alla carica di presidente onoraria, di portavoce per l’Europa e di coordinatrice per l’Italia dell’Union Mundial de Poetas por la Paz y la Libertad, che è presente in tutti i Continenti.

Marina Pratici è critico letterario, saggista e poeta.

Fondatrice e presidente di prestigiosi Premi letterari internazionali, è ideatrice e curatrice di "Costellazione libri", Mostra del libro e dell'editoria.

Cultrice della materia, ha tenuto conferenze in sede universitaria in Italia e all'estero, rappresentando il nostro Paese in importanti Festival internazionali.

Ha ricevuto undici Premi alla carriera, la distinzione di Ufficiale della Repubblica italiana, la medaglia della Presidenza del Senato e la Laurea honoris causa in scienze umane.

Pluriaccademica, è stato nominata Ambasciatrice della cultura italiana nel mondo e Dama della cultura europea.

È presidente del Cenacolo intercontinentale “Le nove muse” e presidente onoraria dell'Union Mundial de Poetas por la Paz y la Libertad.

Dirige quattro collane (narrativa, poesia, teatro e letteratura per l'infanzia) per la Casa editrice Helicon di Arezzo.

Nel 2016 fu premiata a Matera dal giornalista della Rai, Piero Badaloni e insignita del titolo di Ambasciatrice Internazionale della Cultura nel contesto del prestigioso Premio Internazionale di Arti Letterarie “Thesaurus”.

Ha pubblicato diciotto raccolte di poesie, un romanzo e più saggi; ha, inoltre, all'attivo più di duecento pubblicazioni critico-letterarie.