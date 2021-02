Aulla



Altri furti nella notte ad Aulla: Q8 e Micio Bau nel mirino

lunedì, 8 febbraio 2021, 11:33

di michela carlotti

Nell’ondata di furti, effrazioni, o tentativi di furto che nelle ultime settimane sta colpendo in particolare la città Aulla, questa notte sono rimaste coinvolte altre due attività: il negozio per animali Miao Bau, ubicato lungo la via Nazionale, ed il distributore di carburante Q8, nel Viale Lunigiana.



La dinamica è la stessa per entrambe le situazioni: dopo aver sfondato la porta a vetri d’ingresso, i ladri si sono introdotti nei locali ed hanno rubato il fondo cassa. Circa 500 euro nel caso del distributore, mentre la titolare del negozio di animali riferisce: “A parte la porta rotta, per fortuna in cassa c’erano pochi spiccioli. Resta comunque il danno morale. Siamo stanchi di queste situazioni”.



La titolare di Miao Bau riferisce di essere stata avvisata dell’effrazione dai carabinieri nel pieno della notte, intorno alle 2.15 quando gli stessi, transitando lungo la Nazionale, si accorgevano dell’effrazione.



Negli ultimi giorni sono state altre quattro le attività finite sotto la mira dei delinquenti: il negozio di parrucchieri ed estetica Les Folies in via Cerri, il bar del centro sportivo dell’Asd Palleonese, la pizzeria al taglio “Non solo Pizza” sotto i portici di via Nardi, il negozio di calzature Gabriellini in via della Resistenza.



L’amministrazione comunale ha richiesto maggiori controlli ai carabinieri di Aulla in conseguenza dei fatti e grazie alla rete di videosorveglianza installata dal comune e l'importante lavoro svolto dal comando dei carabinieri di Aulla, i colpevoli di alcuni furti dei giorni precedenti sono già stati individuati e denunciati, mentre per gli avvenimenti recenti e odierni le indagini sono attualmente in corso.