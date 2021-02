Aulla



Aulla celebra il “Giorno del ricordo”

martedì, 9 febbraio 2021, 19:15

Mercoledì 10 febbraio il comune di Aulla e l’Associazione Nazionale Mutilati Invalidi di Guerra e Fondazione (sezione di Aulla e Lunigiana), in collaborazione con la consulta delle donne, celebreranno il “Giorno del ricordo”, la solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno per ricordare i massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata.



Istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92, vuole “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.



Una pagina di storia controversa e discussa, in merito alla quale la delegata alla cultura del comune di Aulla, Marina Pratici, si associa alle parole pronunciate dal presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella: “Per troppo tempo le sofferenze patite dagli italiani giuliano-dalmati, con la tragedia delle foibe e dell'esodo, hanno costituito una pagina strappata nel libro della nostra storia".



L’appuntamento è per le ore 15 di mercoledì 10 febbraio in Largo delle Foibe, dove porteranno i saluti dell’amministrazione comunale aullese il sindaco Roberto Valettini e la stessa Marina Pratici, ed interverranno il presidente dell’ANMIG di Aulla, Giuseppe Chiappini, e il cavaliere Dino Gerini. Darà il proprio contributo alla celebrazione anche la presidente della consulta delle donne”, Sabrina Erta.



L’evento si sposterà all’esterno del palazzo comunale aullese, nella parte riparata, in caso di pioggia.

M.C.